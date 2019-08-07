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'in : Çin, hem Asya hem Avrupa ülkesi olan ile işbirliğini güçlendirmek istiyor Uluslararası Başkanı : '' işbirliğimizi çeşitlendirecek

BETÜL USTA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
Türkiye’nin ‘Yeniden Asya’ açılımına Çin ve Japonya’dan tam destek

Dış politikada etkin çok taraflılık anlayışıyla ilerleyen Türkiye, Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11. Büyükelçiler Konferansında açıkladığı "Yeniden Asya" açılımı ile ilgili SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladığı için hem bir Avrupa ülkesi hem de bir Asya ülkesidir. Çin tarafı Kuşak ve Yol çerçevesinde Türkiye ile her alandaki işbirliğini güçlendirerek ortak refah ve kalkınmayı gerçekleştirmek istiyor" dedi. Japonya Uluslar arası İşbirliği Ajansı(JICA) Başkanı Takehiro Yasui'de açılımın Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin çeşitliliğini artıracağını söyledi.
"Yeniden Asya" açılımı ile Türkiye, sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunarken, bilgi toplumu olarak ilerleyişinde yere daha sağlam basacak. Açılımla kültürel derinlik ve çeşitliliği ile dikkat çeken Asya ülkelerinin farklılıkları gözetilecek. Bölgeyi bütüncül bir perspektifle ele alacak politika, son yıllarda Asya kıtası ile artan ekonomik ve ticari işbirliklerine de önemli katkı sunacak. JICA Başkanı Yasui, Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliği hacminin gelişebileceği bir çok alan olduğunu belirterek, "Yeniden Asya" projesi kapsamında da bu durumun devam edeceğini ifade etti.

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Türkiye’nin ‘Yeniden Asya’ açılımına Çin ve Japonya’dan tam destek
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