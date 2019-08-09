MHP lideri Devlet Bahçeli: Güvenli bölge ABD’nin lütfu değil

İP'E

BUGÜN NELER OLDU

MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli konuşmasında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi:Vatanımızın güvenliğini, yüksek tehdidin yeşerdiği alanları kurutarak, hain ve haşaratın üreyip yuvalandığı çukurları kapatarak temin etmek yegane seçenektir. Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması bu nedenle kaçınılmaz bir zarurettir. 30 ile 35 km'lik bir derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye'yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır.Müşterek Hareket Merkezi'nin kurulmasını müteakiben güvenli bölge Türkiye'nin haklı ve meşru taleplerine göre tesis edilmeli. Derinliği ve genişliği Türkiye'nin tezlerine, güvenlik ihtiyaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmeli. Terör örgütü PKK/ YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmeli. ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemeli. Bu ülkenin PKK/YPG'yi kanatlarının altına alarak ulaşacağı hiçbir yer yoktur. Bu güvenli alanın denetim ve kontrolü de Türkiye tarafından sağlanmalıdır. Böylelikle Türkiye'de kucak açıp misafir ettiğimiz Suriyeli sığınmacılar için yeni ve emniyetli bir hayatın temeli kazılmış, ilk adımı atılmış olacaktır.ABD, Türkiye'yi anlamalı, sevmiyorsa da saygı duymalı, terör örgütleriyle arasına kalın ve kesin mesafeler koymalı. YPG'ye silah ve cephane sevkiyatından mutlaka vazgeçmeli. Onurlu bir devletin terör örgütlerinden medet umması, teröristlerle ittifak içine girmesi akıl, adalet ve ahlakın tümden inkârıdır. Güvenli bölge kurulmasıyla ilgili iddia edilen müspet gelişmeler ABD'nin lütfu değildir, kaçınılmaz bir zarurettir. Bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla bir barış koridorunun inşası gündeme alınmıştır. Yanıbaşımızda terör devleti kurmayı aklından geçirenler unutmasınlar ki, son nefesimize, son neferimize kadar direniriz, alayının aklını alır, heveslerini kursaklarında bırakırız.CHP'nin Fırat'ın doğusu için barışçı yaklaşımlar ve diyaloglar önermesi müflis ve teslimiyetçi bir dil. PKK/ YPG'yle masa mı kurulsun? CHP bunu mu istiyor? Fırat'ın doğusunda ihanet var, rezalet var, düşman var, Türk'e kefen biçen alçaklar var. Bunlarla ilgili ne tür bir diyalog teklif ediliyor? Bu nasıl bir acziyettir, nasıl bir köhneliktir, nasıl bir zafiyettir?PKK ormanları yakarken çıtını çıkarmayan, hatta sinsi sinsi gülümseyen bölücü HDP'nin, Kaz Dağları'nda su ve vicdan nöbetine girmesi ise tiyatrodur, masaldır, aldatmadır. Farklı ve maksatlı bir hazırlığın varlığına işarettir. Biz ormanlarımızın yok edilmesini asla doğru bulmayız. Ancak PKK/HDP'nin taraf olduğu bir yerde de bit yeniği olduğuna inanırız.MHP lideri Bahçeli "İP'e katılan kardeşlerimi birliğe, beraberliğe, kucaklaşmaya davet etmiştim. Yaptığım çağrıya küstahça ve kahkahayla cevap verenler günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir. İP'in 4.Olağanüstü Kongresi'nde ayarlanmış ve planlanmış anahtar listeyi 239 kişinin içine özenle ve kurnazca yerleştirdiler. Ülkücüler dışlandı, İP Başkanı'nın Ülkücülere haydut demesi tek kelimeyle kokuşmuşluktur, şerefsizliktir. Kullanılıp kenara bırakılan kardeşlerimi kucaklamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha açıklıyorum. Onlar bizim için İYİ'dir, diğerleri ise sadece İP'siz, sapsızdır" dedi.Basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, 'Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştünüz. Görüşmede masaya neler yatırıldı?' sorusuna 'Evde masa yoktu' şeklinde yanıt verdi. Bahçeli, yeni parti kurma hazırlığında olan isimlere ilişkin, "104. parti olurlar" dedi.