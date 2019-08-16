Oyalama taktiği tolere edilmeyecek

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanması PKK/YPG'nin bölgeden çıkarılması için ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile işbirliği ve vize muafiyeti anlaşması imzalanması töreni ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, şu mesajları verdi.Ön mutabakatın bir başlangıç olduğunu söyledik. Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var. Onun içinde Müşterek Harekât Merkezi'nin kurulmasını kararlaştırdık. Amerika'dan Müşterek Harekât Merkezi'nin kurulması için bazı askerlerin gelmekte olduğunu biliyoruz. ABD heyeti Şanlıurfa'ya gelecek. İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı. Buralarda tabi ki gözlem noktaları olacak, birlikte devriyeler gezilecek. Burada amaç, güvenli bölge oluşturulmasıdır. Buradan YPG/ PKK'lıların çıkarılmasıdır. Ancak o zaman güvenli bölge olabilir.Bu bölgenin istikrar kavuşturulması gerekiyor. Sorunların çözümü için Müşterek Harekât Merkezi'nin hayata geçirilmesi gerekiyor. Amerika'nın oyalama taktiği burada geçerli olmayacaktır. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gidip, sözlerini tutmadılar.Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası durumundadır. Bunları görüşürken bile Amerika teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Burada samimi olmaları gerekiyor. Sürecin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Atılan adımlar doğru ama bunun sonuçlandırılması gerekiyor.Asker ve teknik personelimizin programa dahil edilmediğini bir kısmının geri gönderildiğini biliyorsunuz. Fakat 9 ülkenin içinde olduğu bir program. Türkiye çok önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye, 1. 4 milyar dolar civarında para ödemesi yapmıştır. Türkiye'de üretimler devam ediyor.S-400 alımından sonra tepkisi oldu ABD'nin, ancak karşılıklı anlayış içinde bu işleri yoluna koyacağımızı düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke karşılıklı adımlar atar, ilişkiler karşılıklı gerilir bunun kimseye faydası yoktur. Biz bunu istemeyiz. Ancak olumsuz bir takım tavırlar takınıldığında bunun cevabını vereceğimizi Cumhurbaşkanımız da belirtmiştir.Fırat'ın doğusunda oluşacak güvenli bölge için Rusya ve diğer aktörlere görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir taraftan İdlip'te sükunetin hakim olması, diğer taraftan anayasa komisyonu kurulması ve PKK/YPG'nin oradan arındırılması. Bunu gördüğümüz kadarıyla rejim de çok istiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdüreceğiz. Olumlu neticeleri elde etmek için gayretimiz devam edecektir.Milli Savunma Bakanlığı da güvenli bölge konusunda son dönemde bazı basın organlarında yer alan, Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, "ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir" denildi.DışişleriBakanı Çavuşoğlu dün ilk olarak Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile görüştü. Ardından da Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile biraraya geldi. Tunis ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Sierra Leone ile karşılıklı ilişkilerin artırılması konusunda kararlı olduklarına değinerek, "Her alanda ilişkilerin geliştirilmesi ve İlişkilerimizin hukuki zeminini de güçlendirmemiz lazım. Bu imzalanan vizelerin kaldırılması ile ilgili güzel bir başlangıç yaptık. Ekonomik alanda, Sağlık alanında, enerji alanında iş birliklerini geliştirmek için taslak anlaşmalar var" dedi.SıerraLeone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis Türkiye ile imzaladıkları işbirliği mutabakatını son derece önemli bulduklarını ifade etti. Tunis, "Tarımla, madencilikle ilgili konuştuklarımız, yatırımcıların katkısı takdirle karşılanacaktır. Ekonomik işbirliğimizi de geliştirmek istiyoruz. Hükümetimiz ulusal gündemin en üst maddesi olarak beşeri kalkınmayı öngördü. Bu alanda önceliklerimizi hayata geçirme konusunu ele aldık. Bilgi tabanımızı bilgi ve teknoloji paylaşarak nasıl geliştireceğimizi ele aldık. Bu anlaşma önemli bir araç. Ülke olarak desteğinizi bekliyoruz. Biz ülke olarak Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz. İslam İşbirliği Örgütü'nde önemli bir hedefimiz var. THY'nin başlattığı uçuş, çok güzel bir gelişme oldu. Desteğimizin sizinle olduğunu belirtmek istiyorum. Ortak çıkarlarımız söz konusu olduğunda Siera Leone bunu destekleyecektir" dedi. Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau da temaslar sonrası yapılan ortak basın açıklamasında her alanda işbirliğini sürdüeceklerini dile getirdi.