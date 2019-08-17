İstanbul sel felaketi yaşarken ortalıkta görünmeyen İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili ilk açıklama Başkan vekilinden geldi: Ben de ulaşamadım

İstanbul sel felaketi yaşarken Herkesin merak ettiği isme bir türlü ulaşılamadı. Tüm gözler Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Ancak konu ile ilgili açıklama, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu'dan geldi: "Ben de ulaşamadım"





