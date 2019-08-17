Haberler
>
Gündem Haberleri
>
İstanbul sel felaketi yaşarken ortalıkta görünmeyen İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili ilk açıklama Başkan vekilinden geldi: Ben de ulaşamadım
İstanbulsel felaketi yaşarken ortalıkta görünmeyen İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili ilk açıklama Başkan vekilinden geldi: Ben de ulaşamadım
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şehir dışına gittiğinde kendisine vekalet eden Başkanvekili İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’dan itiraf geldi. İmamoğlu’nun 6 günlük izne ayrıldığını doğrulayan Aksu, “Bugün ulaşma imkanı olmadı. Ama yarın burada olacak, birlikte incelemeler yapacağız” dedi. OdaTV’ye açıklama yaptığı belirtilen Başkanvekili Aksu’nun, İmamoğlu’nun nerede olduğu konusunda bir “bilgi veremem” demesi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 17.8.2019 20:22Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 20:43
İstanbul sel felaketi yaşarken Herkesin merak ettiği isme bir türlü ulaşılamadı. Tüm gözler Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Ancak konu ile ilgili açıklama, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu'dan geldi: "Ben de ulaşamadım"