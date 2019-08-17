İstanbul'da sel: Seçim gecesi 12 kez canlı yayına çıkan İmamoğlu’ndan hala ses yok!
İstanbul'da sel: Seçim gecesi 12 kez canlı yayına çıkan İmamoğlu’ndan hala ses yok!
İstanbul'un bazı semtleri yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Özellikle Fatih ve çevresinde etkili olan yağış bir can alırken binlerce ev ve işyeri sular altında kaldı. 23 Haziran seçimlerinden bu yana 3. kez tatile çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan ise henüz bir açıklama gelmedi. Seçim gecesi 12 kez canlı yayına çıkan İmamoğlu'ndan hala bir açıklama gelmemesi sosyal medyada da günün konusu oldu.
Giriş Tarihi: 17.08.2019
18:24
Güncelleme Tarihi: 17.08.2019
18:41