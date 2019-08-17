İstanbul'da sel: Seçim gecesi 12 kez canlı yayına çıkan İmamoğlu’ndan hala ses yok!

Sosyal medya kullanıcıları "İstanbul'u sel götürüyor. Müsait olduğunda belediye başkanı olduğun şehre de uğra başkan!" diyerek tepkilerini dile getirdi. "Bir saniye bile kaybedecek vaktimiz yok" söylemi ile seçim kazanan, ancak 2 ayda üçüncü kez tatile çıkan Ekrem İmamoğlu'nun 21 Ağustos'ta İstanbul'a döneceği belirtildi.