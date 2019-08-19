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MHP lideri Bahçeli'den 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama: Hükümete desteğimiz tam

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, terör bağlantıları tespit edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan MHP lideri , "hükümete desteğimiz tamdır" dedi.

Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:17
MHP lideri Bahçeli'den 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama: Hükümete desteğimiz tam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli "Hükümete desteğimiz tamdır"

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik etti ve başarı diledi.

Görüşmede Bahçeli, bu büyükşehir belediyeleriyle ilgili alınan tedbirin, büyük, yerinde ve önemli olduğunu belirtti.

Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Soylu'nun tasarruflarını desteklediklerini kaydeden Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

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