CHP kayyum atama kararlarına tepkili

İçişleri Bakanlığı, terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alarak yerlerine o illerin valilerini kayyum olarak görevlendirdi.

CHP'NİN TEPKİSİ

Kayyum kararına HDP'den önce CHP'li vekillerden tepkiler yükselmeye başladı.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir BelediyeBaşkanları görevden alındı!

"YAZIKLAR OLSUN"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı? Ahmet Türk'ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye'nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır." ifadelerini kullandı.

"SİYASAL DARBE"

Karara bir tepki de HDP'ye en yakın isim olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.

Tanrıkulu, "Açıklamayı okudum bir tek mahkumiyet kararı yok. Açılan soruşturmalar ifade özgürlüğüne tekabül ediyor. Belediye başkanlarının 4. ayda görevden alınarak yerlerine kayyum atnması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir" dedi.



