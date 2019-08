Biz baş ettik başkan sen neredeydin?

SAHİPSİZ ŞEHİRDEN SEL MANZARALARI



İstanbul'un pek çok noktasında etkili olan sağanak yağışın ardından vatandaşlar ve esnaf dün hasar tespit, onarım ve temizlik çalışması yaptı. Selin yaşandığı gün Bodrum'da tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun tepkiler üzerine tatilini yarıda kesmek zorunda kaldı. Bazı İstanbullular, 50'nci gününde bayram tatili hariç ikinci kez Bodrum tatiline çıkan İmamoğlu'na "Nerede kaldın, biz baş ettik Başkan" diye tepki gösterdi. Eminönü'ndeki Yeraltı Çarşısı'na dün sabah giden İmamoğlu'na bir esnaf "Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun" dedi.





AKOM'U KONTROL ETMİŞ



Gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu ise topu Meteoroloji'ye attı. AKOM'dan gelen verileri tekrar kontrol ettirdiğini, Meteoroloji'den yağış uyarısının 12.30'da geldiğini belirten İmamoğlu, "12.30'dan belli bir süre sonra da 15-20 dakika içerisinde de baş edilemez, saatte 114 kiloyu bulan yağış miktarına erişilmişti. Çok geç bir uyarı işlemiş" diye konuştu. Selin en çok hasar verdiği Fatih'te metrekareye 114 kilo yağış düştü. İBB'nin mazgal ve yağmur suyu rögarlarında gerekli temizlik ve bakımı yapmaması nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. 70 yaşlarında olan ve adı Ali olarak bilinen evsizbir vatandaş hayatını kaybetti. Tarihin en eski AVM'si olan Kapalı Çarşı da selden nasibini aldı. Esnaf suyu kendi imkânları ile tahliye etti. Eminönü'ndeki altgeçit de suya gömüldü. Altgeçitteki dükkânları su bastı. Ürünler su yüzeyinde yüzerken esnaf son anda kaçarak canını kurtardı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında biriken su tahliye edildi. Eminönü'ndeki Ahi Çelebi Camisi'ni de su bastı. Yağışın şiddetini artırmasıyla caminin girişlerini kapatan ve suyu tahliye etmeye çalışan Müezzin Harun Duruk, bu sırada camiye sığınan bir aileyi de elektrik akımına kapılmaktan kurtardı. Karaköy'de de bazı işyerlerini su bastı. Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi'nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.



İLÇE İLÇE HASAR BÜYÜK



BEYOĞLU: Tophane Caddesi'nin su altında kalması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok altgeçit suya gömüldü.

BEŞİKTAŞ: T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı seferleri durdu. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

EYÜPSULTAN: TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hattı seferlere kapatıldı.

BAKIRKÖY: Şiddetli yağış nedeniyle birçok alt geçit sulara gömüldü. Bazı vatandaşlar araçlarının üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi.

ÜSKÜDAR: Bosna Bulvarı Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokakta bayram öncesi stabilize çalışması yapıldığı öğrenildi.

ATAŞEHİR: TEM bağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkiinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı.

KADIKÖY: Kurbağalıdere'de bazı tekneler, halatlarının kopması sonucu sürüklendi. Teknelerden biri battı. İDO, BUDO ve Turyol'a ait vapur seferleri ile şehir hatları seferleri iptal oldu.



EVSİZİN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ İDDİA: YARDIM ETMEDİLER CAN ÇEKİŞEREK ÖLDÜ



UNKAPANI Köprüsü alt geçitinde hayatını kaybeden Ali ismindeki "Cici Baba" lakaplı evsizin hayatını kaybetmesine ilişkin aynı bölgede yaşayan evsiz arkadaşları korkunç bir iddiada bulundu. 15 yıldır sokaklarda yaşayan 32 yaşındaki Hakkı Üzüm, "Yağmur başladı. Aşağıya geldik. Bir baktım su köprünün ortasına vurmuş. Adam suyun içinde, kimse demiyor ki bunu kurtaralım, çıkaralım. İnsanlık gerçekten de ölmüş. Sadece bakıyorlar. Üstündeki telefonları gitmesin. Ayakkabıları kirlenmesin diye adama yardımcı olmadılar. Sonra çıkardılar 10 metre ileriye koydular, can çekişen adamı, üstüne de pis branda örttüler. Adam can çekişe çekişe öldü" ifadelerini kullandı.



METEOROLOJİ'DEN JET YALANLAMA: KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENDiĞİNİ HERKES BİLİYORDU



METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün açıklaması, su baskını ve can kaybıyla sonuçlanan kuvvetli yağış için "Geç uyarıldık" iddiasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalan söylediğini ortaya koydu. Açıklamada 13 Ağustos salı gününden itibaren yayınlanan hava raporlarında Türkiye'nin kuzey ve kuzeybatı kesimlerini etkilemesi beklenen yağışla ilgili uyarı yapıldığı kaydedildi. 15 Ağustos perşembe ve 16 Ağustos cuma günü saat 06.00 ile 18.00'de yayımlanan hava raporlarında "Marmara Bölgesi'nin doğusu ve İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış beklentisini" içeren bilgilerin belediyeler olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına e-posta yoluyla gönderildiğine dikkat çekildi. Ayrıca, hazırlanan tüm tahmin ve öngörü uyarılarının kurumun internet sitesi, e-posta, MGM mobil uygulaması, sosyal medya hesapları, kısa mesaj servisi (SMS), faks, telefon ve resmi yazılarla yerel ve ulusal basın aracılığı ile hızlı ve yoğun bir şekilde halka ve yetkililere anında ulaştırıldığının altı çizildi. Açıklamada, "14/15/16 Ağustos 2019 tarihlerinde tüm basın-yayın organlarımız, günler öncesinden bültenlerinde İstanbul ile ilgili kuvvetli yağış konusuna gerek canlı yayınlarla gerekse de ara ve ana haber bültenlerinde sıkça ve defaten yer vermişlerdir. Basın kuruluşlarımızın gösterdiği bu duyarlılığa da ayrıca teşekkür ediyoruz" denildi. İmamoğlu'nun 17 Ağustos cumartesi saat 12.30'da yayımlanan uyarıyı dikkate aldığı, 13 Ağustos'tan itibaren yayımlanan diğer raporları ise dikkate almadığı vurgulandı. İmamoğlu'nun yapılan uyarının "orta şiddetli" olduğunu söylediğini de kaydeden Meteoroloji, "Bu doğru değildir. 17 Ağustos cumartesi günü Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti; 'orta' değil, 'kuvvetli' olarak rapor edilmiştir" ifadesine yer verildi.



BODRUM'A DÖNDÜ MÜ?

Bazı haber sitelerinde, İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından dün 15.40 uçağıyla Bodrum'a döndüğü öne sürüldü.



AKLA ZİYAN İDDİALAR



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de İmamoğlu'nun sözleri için "Akla ziyan iddialardır" ifadesini kullandı. Pakdemirli, "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen 'Meteoroloji geç açıkladı' diyorlar. Doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen gelecek işin başına geçeceksin. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor" dedi. ANKARA



KÜÇÜK AYASOFYA CAMİSİ'Nİ VURDU



FATİH'TE bulunan yaklaşık bin 500 yıllık Küçük Ayasofya Camisi de selde büyük zarar gördü. Sel sularının bastığı cami geçici olarak ibadete kapatıldı. Cami içindeki suları sabah saatlerinde itfaiye ekipleri tahliye etti. Yağışın çok şiddetli olduğunu ifade eden semt esnafı Veysel Taşkıran, "Yağmur ilk başta biraz yavaş yağdı. Sonra hızlandı ve yükseldi. Burası yokuş aşağı olunca sel suları direk camiye gitti" dedi. DHA