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'ye akademi operasyonunda yeni dalga! 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 12:55
FETÖ'ye akademi operasyonunda yeni dalga! 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (Ankara, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Uşak, Ağrı, İstanbul, Antalya, Kütahya, Kocaeli, Hatay) operasyonlarca 10 şahıs gözaltına alındı. 11 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.

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FETÖ'ye akademi operasyonunda yeni dalga! 21 gözaltı kararı
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