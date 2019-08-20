Hava Kuvvetlerinde flaş operasyon! 15 gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, operasyonel hat kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen 19 personel hakkında verilen gözaltı arama ve el koyma kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale) operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 4 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.

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