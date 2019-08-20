Prof. Dr. Haluk Dursun son yolcuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Haluk Dursun için kılınan cenaze namazının ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dursun'un ilmi çalışmaları ve vatan aşkından söz ederken onun ifadesiyle "Dicle'nin kuzuları" mesajı verdi ve ""vaadini aynen devam ettireceğiz" dedi.

İşte Erdoğan'ın sözleri;

Başkan Erdoğan: "Malum perygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde alimin ölümü, alemin ölümü gibidir.' der. Gurbetteki o öğrencilerine her ay tarih dersleri vermek üzere oraya gidiş gelişleri, tuna dersleri çok anlamlı ve farklıydı. Özellikle son zamanlarda tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme. Dicle'nin kuzularını biz de çakallara yedirtmeyeceğiz ve bu vaadini aynen devam ettireceğiz. Onlara karşı o dik duruşumuz aynen devam edecek. Eserinde ifade ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun. Rabbim inşaAllah o izi sürenlerden bizi eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze namazına katıldı