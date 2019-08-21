Son dakika haberi: Ankara'da kritik zirve! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

SURİYE KONUSUSuriyeli mültecilerin eve dönmesi, Suriye ile sınırdaki güvenliği sağlama konusunda oldukça önemli gelişmelerdir.

İdlib konusunda değerlendirmeler oldu. 9. gözlem noktamıza yapılan saldırı, ve hayatını kaybedenler ve yaralananlar konusundaki düşüncemizi Rus tarafına ilettik. İdlib'de 12 gözlem noktamızın bulunduğu yerlerde güvenliğin tamamen sağlanması konusunda mutabık kalınmıştı, bunun devam etmesini bekliyoruz.

İDLİB'DE TSK KONVOYUNA SALDIRI

Rejimin İdlib'e saldırılarına karşı tepkimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşecek. Buradan rejimin ihlallerine son vermesi çağrılarını yeniliyoruz.

"ENFLASYON" AÇIKLAMASI

Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır.

ORMAN YANGINLARI

Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir.

SURİYE-TÜRKİYE SINIRINDA GÜVENLİ BÖLGE

Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Ana çerçevede mutabık kaldığımızı ifade edebiliriz.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

"Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir.Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır.

Aynı partiden ya da benzer siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ama buralarda doğrudan suça karışma, terör örgütüne yardım yataklık etme, destek olma gibi bir suç hasıl olmadığı için bunlarla ilgili bir tedbir, tasarruf söz konusu olmamıştır."

BAŞKAN ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

(İdlib'te son durum) Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz.

ABD İLE MÜŞTEREK HAREKET MERKEZİ

Bir takvim var, plan içinde somut uygulamaları göreceğiz.

ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA 3'LÜ ZİRVE

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştireceğiz.