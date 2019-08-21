Van Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 12 gözaltı kararı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van Büyükşehir Belediyesi'nde PKK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK ile iltisakları sebebiyle HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nı açığa almıştı. Bu isimler yerine aynı illerin Valileri kayyum olarak görevlendirilmişti.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan terör örgütü üyelerine operasyon: 9 gözaltı!

Van Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve halen aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararnameyle görevden uzaklaştırılan 3 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

9 GÖZALTI

Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik gözaltı çalışmaları devam ederken gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.