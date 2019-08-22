Uzaylı kamuflajıyla JOPER’den kaçamadı

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Ağrı ve bölgesinde terör eylemlerini tamamen sonlandırmak ve suça karışanları etkisizleştirmek için çalışmalarına ara vermeden devam eden güvenlik güçleri, bir süre önce İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan ve 600 bin lira ödülle aranan "Agir" kod adlı terörist Uğur Arslan'ı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Ağrı'da bir çocuk ve 22 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu birçok terör eylemine katıldığı belirlenen Arslan'ın yerini belirlemek için özel bir çalışma yürüttü. Arslan'ın Tendürek Dağı kırsalında olduğunun belirlendi. Teröristlerin yakalanma korkusuyla gizlendikleri mağaralardan çıkmaması üzerine, bölgeye Jandarma Özel Operasyon Taburu (JOPER) timi sevk edildi. Gündüz teröristlerin olabileceği alanlara gizlenerek pusu atan, geceleri ise hayalet gibi sessizce ilerleyip fark ettirmeden yer değiştirerek 2 günlük faaliyetle çemberi daraltan JOPER timi, "pusucu" terörist Arslan'ın bulunduğu mağarayı tespit etti. Arslan ve beraberindeki teröristi çembere aldıktan sonra pusu atarak "teslim ol" çağrısı yapan tim, teröristlerin silahla karşılık vermesi üzerine çatışmaya girdi. JOPER timi, 28 Temmuz günü Arslan ve beraberindeki "Gulan Botan" kod adlı kadın terörist Gami Zeybek'i ölü ele geçirdi. Terörist Arslan ve Zeybek'ten 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, yağışın yanı sıra İHA'dan korunmak içinde kullanılan bir şemsiye ve 10 şarjör ele geçirildi. Arslan'ın dağdaki teröristlere termal kamera ve İHA'lardan korunma yöntemleri ile pusu atma eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı. Arslan'ın, görüntülerde dağdaki teröristlere pusu, termal kamera ve İHA'lardan korunma yolları ile pusu atma ve askeri birliklere sızma eğitimi verirken uzay kostümüne benzer parlak renkli giysiler giydirmesi dikkati çekti. Bir dakikalık görüntüde, Arslan'ın yanındaki parlak kıyafetli teröriste, "Bununla her mevzide yatılıp, kalkılır. Pusuya, saldırıya daha rahat gidip, gelinebilir. Normal kamuflajın sert olmasından ötürü hareket edilmiyor" diyor. AA-DHA