FETÖ’cü aileye BM kalkanı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nınyaptığı tüm uyarılara rağmen bazı ülkeler Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine kucak açmayı sürdürüyor. Bunun bir örneği de Kanada hükümeti tarafından sergilendi. Kanada, Türk pasaportları iptal edilen 8 kişilik FETÖ'cü aileye siyasi sığınma hakkı verdi. FETÖ'cülerin Birlemiş Milletler(BM) koruması altında Moğolistan'dan Kanada'ya gittiği belirlendi.Stockholm Özgürlük Merkezi (Stockholm Center for Freedom) haber portalında yer alan bilgiye göre, Moğolistan'da yaşarken Kanada'ya siyasi sığınma başvurusunda bulunan 8 kişilik FETÖ'cü aile, siyasi iltica başvurusunun kabul edilmesinin hemen ardından 11 Ağustos tarihinde Kanada'ya götürüldü. FETÖ'cü ailenin kaçırılabileceği endişesiyle Moğolistan'ı BM korumasında terk ettikleri vurgulandı. Haziran ayında Türkiye'ye sınır dışı edilme korkusundan BM Mülteci Ajansı (UNHCR) ile sığınma başvurusunda bulunan aileye, 31 Aralık 2019 tarihine kadar BM koruması altında olduklarını gösteren sığınmacı sertifikası verildiği ifade edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2018 yılında FETÖ'nün Moğolistan'daki eğitim kurumlarının başındaki Veysel Akçay'a yönelik operasyon düzenledi. Akçay, Başkent Ulanbatur'da Moğolistan istihbaratının desteğiyle gözaltına alınmıştı. Ancak Moğolistan devletinin girişimleriyle Akçay'ın Türkiye'ye gelmesi engellendi. Dışişleri Bakanlığı, Moğolistan'daki FETÖ yapılanması hakkında yaptığı açıklamada, FETÖ terör örgütünün, Moğolistan'da geniş bir mevcudiyeti bulunan ve Moğolistan'ın ulusal güvenliğine de tehdit oluşturan bir terör yapısı olduğu vurgulanmıştı.