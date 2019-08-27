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Son dakika haberi: ’lı teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 10:35
Son dakika haberi: PKK’lı teröristler etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince (JÖH) operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Ovacık ilçesi kırsalında JÖH timlerince silahları ile etkisiz hale getirilen 2 teröristin eylem yapma hazırlığında iken etkisizleştirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

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Son dakika haberi: PKK’lı teröristler etkisiz hale getirildi
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