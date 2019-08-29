FETÖ’nün Türkiye İmamı yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT, FETÖ'ye yönelik üst düzey bir operasyona daha imza attı.FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" olduğu değerlendirilen M.Y., eşi G.Y. ve kızı B.Y.ile İstanbul Kartal'daki kiralık bir evde yakalandı. FETÖ elebaşının şoföründen sonra yine MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonu ile gözaltına alınan Yıldırım'ın yakalandığı adreste 6 bin 800 TL, 15 bin 980 euro, 2 bin 680 dolar ele geçirildi. Yıldırım'ın 2014 sonrasında FETÖ'nün İstanbul merkezli sözde Marmara Bölgesi'nde üst düzey sözde yöneticilik yaptığının tespit edildiği ve FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" olduğunun değerlendirildiği açıklandı. M.Y.'nin eşi G.Y.'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.Operasyon düzenlenen gaybubet evinde çok sayıda örgütsel içerikli doküman, çok sayıda dijital materyal ve iki de sahte kimlik bulundu. M.Y.'nin kızı B.Y.'nin ise babası M.Y. ile örgüt üyelerinin arasında irtibatı sağlayan kişi olduğunun değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı.Öte yandan firari FETÖ şüphelilerinin yakalanması için başlatılan soruşturmada 9 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.