Huzur Sokağı’ndan veda

Türkiye'nin önemli fikir ve düşünce insanlarından Şule Yüksel Şenler (81) İstanbul Bağcılar'da dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Şenler'in kalp yetmezliği nedeniyle 4 Nisan'dan bu yana yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı. 5 ay süren yoğun bakım ardından dün 12.30'da tüm müdahalelere rağmen pnömoniye sekonder septik şok nedeniyle kaybedildiği bilgisine yer verildi.







Şenler'in hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Şenler ile çekilmiş bir fotoğrafına da yer verirken "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yayınladığı mesajda, "Ondan ilham alanlar bu ülkeye değer katmaya devam edecek" dedi. Şenler, bugün öğle namazını müteakip Eyüp'te düzenlenecek törenle uğurlanacak.







HAYATI BOYUNCA MÜCADELEYİ BIRAKMADI

1960 ve 70'li yıllar arasındaki fikir mücadelesiyle Türkiye'deki gençliğin gönlünde taht kuran Şenler, yaşamı boyunca konferansları ve yazılarıyla sevenlerine yol gösterdi.

Huzur Sokağı kitabıyla milyonlarca kişinin tanıdığı Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğdu. Kıbrıs'tan İstanbul'a göç eden bir ailenin ferdi olarak İstanbul'a gelen Şenler, küçük yaşlardan itibaren bir terzinin yanında çalışmaya başladı.

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21 yaşında gazeteciliğe adım atan Şenler, 1965'te başörtüsüyle tanındı. Yeni İstiklal gazetesinde yazıları yayınlanan Şenler hakkında davalar açıldı. Aynı dönemde Anadolu'yu gezerek konferanslar vermeye başlayan Şenler'in kurduğu İdealist Hanımlar Derneği, aralarında Emine Gülbaran'ın da yer aldığı genç nesiller tarafından yoğun ilgi gördü.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıali'de SABAH gazetelerinde kadın sayfalarında yazıları çıkan Şenler, Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarlığı yaptı. Seher Vakti dergisinin de başyazarlığını yapan Şenler, 1971'de Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanarak, sekiz ay cezaevinde yattı.

Şenler, 1980 darbesinden sonra Zaman ve Milli Gazete'de yazmaya devam etti.