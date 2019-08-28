Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir?

Yazar Şule Yüksel Şenler, 81 yaşında vefat etti.​ Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından olan ve 1960'lı yıllardan itibaren başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle bilinen Şule Yüksel Şenler, uzun bir süredir solunum yolu enfeksiyonu tedavisi görüyordu. Şenler dizi olarak atv ekranlarına gelen Huzur Sokağı adlı romanıyla da biliniyordu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan Şule Yüksel Şenler Türkiye'de baş örtüsü konusunda çok önemli bir mücadele sergilemişti. İşte Başkan Erdoğan'ın da taziye mesajı yayınladığı Yazar ve Düşünce İnsanı Şule Yüksel Şenler'in hayatı.