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  • Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir?

Yazar vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir?

Yazar , 81 yaşında vefat etti.​ Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından olan ve 1960'lı yıllardan itibaren başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle bilinen Şule Yüksel Şenler, uzun bir süredir solunum yolu enfeksiyonu tedavisi görüyordu. Şenler dizi olarak atv ekranlarına gelen Huzur Sokağı adlı romanıyla da biliniyordu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan Şule Yüksel Şenler Türkiye'de baş örtüsü konusunda çok önemli bir mücadele sergilemişti. İşte Başkan Erdoğan'ın da taziye mesajı yayınladığı Yazar ve Düşünce İnsanı Şule Yüksel Şenler'in hayatı.

Giriş Tarihi: 28.08.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 15:21
Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir?

Gazeteci Yazar ve Düşünce İnsanı , 29 Mayıs 1938 senesinde Kayseri ilinde dünyaya gelmiştir.

Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir?

Babası Hasan Tahsin annesi ise Mihriban Ümran Hanım'dır. Babası ve annesi teyze çocuklarıdır. altı çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası, Tahsin Bey, Sümer Fabrikası'nda görevli iken görevinden ayrılıp çocuklarını da alarak İstanbul'a yerleşmiştir.

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Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir?

Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Koca Ragıp Paşa İlkokulu'na giderken ailenin ekonomik düzeni bozulunca ortaokulu ikinci sınıfta iken bırakmış, bir terzinin yanında çalışmaya başlamıştır. Annesi kalp krizi geçirip yatağa bağlanınca ev işleri ona kalır boş zamanlarında ise kitap okumakla vaktini geçirmeye başlamıştır.

Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir?

Daha sonra ilk öykülerini yazmaya başlar ve bu öykülerini Safa Önal'ın çıkardığı "Yelpaze" Dergisi'ne gönderir. İlk eserleri de işte bu dergide çıkmaya başlamıştır. İlk gençlik yıllarında ağabeyinin de teşviki ile dini sohbetlere katılmıştır. Bu yıllarda terzilik de yapmakta moda dergilerini izlemektedir.

Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir?

21 yaşında gazetecilik yapmaya başlar Peyami Safa gibi devrin ünlü isimlerinin de yazılarının çıktığı "Yeni İstanbul" Gazetesi'nin gençlik köşesinde yazmaya başlar. 1950 senesinde Kıbrıs mitinglerine katılmış ve kürsülerden şiirler okumuştur. Bu arada gazetenin ilanlarını hazırlayan Yüksel Bey'den resim ve müzik dersleri alarak Ney ve kanun çalmayı öğrenir. Huzur Sokağı adlı romanını da bu senelerde gazetede tefrika şeklinde okurlarla buluşmaya başlamıştır.

Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir?

Bu sıralarda da siyasete atılır. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra kurulan Adalet Partisi'ne katılıp AP Bakırköy Gençlik Kolları, Edebiyat ve Kültür Kolu Başkanı olur. Faruk Nafiz Çamlıbel'in çıkardığı "Kadın Gazetesi"nde köşe yazmaya başlar. Asıl adı "Yüksel" dir. Ama kadın olduğunun anlaşılması için adının önüne "Şule" eklemeye başlayınca "" olarak tanınmaya başlamıştır.

Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir?

1960 ihtilalı sonrasında ağabeyi Özer'in (Üzeyir) hastalığı ile yaşamı ve düşünceleri değişmeye başlayacaktır. Dini toplantılara katılmaya başlamıştır. 1965'te görüntüsü ile düşüncelerinin uymadığını düşünerek tesettürlü giyinmeye ve kapanmaya başlamıştır.

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