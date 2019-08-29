Şule Yüksel Şenler Hakk'a uğurlandı! Erdoğan: Şule hanım "bayrak" şahsiyetti

Dün vefat eden başörtüsü mücadelesinin sembol ve lider ismi Şule Yüksel Şenler, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı... İşte cenazeden canlı yayın ve Şenler'in vefatına ilişkin ayrıntılar;

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: MİRASI ÇOK BÜYÜK

Değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler Kıbrıs'ta başlayıp İstanbul'da tekamül eden, sonra tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Hakkı ve hakikatı haykırmakla geçen ömrü dün nihayete erdi. Pek çok kadının ve elbette erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla, hüzünle uğurluyoruz. Mirası gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini islami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler hanımefendi.

Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in cenazesinde konuştu: Mirası çok büyük

İdealist Hanımlar Derneği ile yürüttükleri mücadele genç kızlarımız için adeta bir idol olmasını da ortaya koymuştur. Seher Vakti dergisi ile de o zamanlar özellikle islami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı bir dergi olması bakımından malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından çok çok önemliydi. Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onun duruşuyla dikenler arasında adeta bir gül haline getirmiştir kendisini.

"BAYRAK ŞAHSİYETTİ"

Dayatılan şekilde değil de inancının gereği doğrultusunda yaşayan biri olması onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kılmıştır.

Onu horlayanların, zindana atanların hiçbiri bugün anılmıyor. Ancak kendisi nesiller boyu hatırlanacak. Kendisine rahmet diliyorum yetiştirdiği nesillere ve Türk milletine başsağlığı dileklerinde bulunuyorum. Kendisini Rabbim, Hatice validemize, Aişe validemize komşu kılsın.

Gazeteci-Yazar Şule Yüksel Şenler'e veda

Kendisi adına da burada inşaAllah bir kütüphane yapmak suretiyle kabrini ziyaret etmek, kütüphanede hatırasıyla hemhal olmak suretiyle kendisini daha mutlu kılacağız inşaAllah. Ruhu için tekrar el Fatiha...

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler cenazesi Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi, manevi kızı Ayşe Yosunkaya, yakınları ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Şenler'in tabutu başında bekledi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Şule Yüksel Şenler, İstanbul Eyüpsultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor

"FARKINDALIĞIN MİMARI"

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş önemli açıklamalarda bulundu. Kızıltaş, "1960'lı yıllarda Türkiye'de kadın meselesinin özellikle inanan kadınların haklarının, varlıklarının ve toplum içerisinde yaşama imkanlarının farkına varılma olayını başlatan isimlerden birisiydi" ifadelerini kullandı.