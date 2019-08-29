Şule Yüksel Şenler vefat etti! Usta Yazar Şule Yüksel Şenler kimdir?

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Şule Yüksel Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Başkan Erdoğan da Şule Yüksel Şenler için Twitter'da taziye mesajı yayınladı.

Şule Yüksel Şenler, başörtüsünü savunduğu için hapis yatmıştı! İşte Şule Yüksel Şenler'in mücadele dolu hayatı...

HASTANE'DEN İLK AÇIKLAMA

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in, zatürreye bağlı septik şok nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Şenler'in konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni (zatürre) tanılarıyla 4 Nisan'da hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldığını belirtti.

Şenler'in 5 aya yakın takip süresi boyunca yakın tıbbi bakım altında tutulduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Ancak bugün saat 12.30'da tüm müdahalelere rağmen pnömoniye bağlı septik şok nedeniyle kaybedilmiştir. Kendisine rahmet, sevdiklerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Ekrem Kızıltaş: "Şule Yüksel Şenler Türkiye'de yazılarıyla, kitaplarıyla idol bir isim olmuştur"

EKREM KIZILTAŞ'TAN ŞULE YÜKSEL ŞENLER AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş önemli açıklamalarda bulundu. Kızıltaş, "1960'lı yıllarda Türkiye'de kadın meselesinin özellikle inanan kadınların haklarının, varlıklarının ve toplum içerisinde yaşama imkanlarının farkına varılma olayını başlatan isimlerden birisiydi" ifadelerini kullandı.

ŞENLER'İN CENAZESİ EYÜP SULTAN'DAN KALDIRILACAK

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze namazı yarın öğle namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak. Cenaza namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Yaklaşık 8 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve bugün vefat eden Şenler'in cenazesi, namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler için Twitter'dan taziye mesajı yayınlandı. Erdoğan, ''Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.'' dedi.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.

Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.

İşte Şule Yüksel Şenler'in kendi ağzından hayat hikayesi...

Şule Yüksel Şenler'in eserleri

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki

Başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olan, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran Şenler'in hayatı, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Demet Tezcan tarafından kaleme alındı.

Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer alan Şenler'in hayatını konu alan kitabın ilk baskısı 2006'da yayınlandı.



