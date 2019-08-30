‘Demokrasisi çok daha güçlü bir ülke istiyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) düzenlediği RTGD 2018 Yılı Medya Oscarları ödül törenine katıldı. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

* "Yalan haber sadece insanı değil, günümüz demokrasilerini de tehdit eden unsurlardan biri. Dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye ve Türk demokrasisi bu tehditten azade değildir. Son 6 yılda meydana gelen hadiseler bize bu acı gerçeği pek çok kez göstermiştir.

* 17-25 Aralık sürecinde FETÖ, hem kontrolü altında tuttuğu basın-yayın organlarından hem de sosyal medyadan demokrasimizi hedefi alan yoğun bir iftira kampanyası yürüttü.

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* Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik tavırları objektiflikten uzaktır. Bunun arka planında da ülkemizin bölgesel konularda aldığı tutum vardır. Filistin davası başta olmak üzere Suriye, Mısır, Libya, Yemen meselelerinde sergilediğimiz ilkeli duruş belli güçleri rahatsız etmektedir. Kendilerini özgür ve tarafsız diye tanımlayan yabancı medya organlarının mesele Türkiye olduğunda gazetecilik yapmak yerine, nasıl bir propaganda makinesine dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz.

* Ekonomide, demokraside, terörle mücadelede, bölgesel barış ve istikrarı koruma yönünde attığımız adımlar, uluslararası medyada bugün de hak ettiği karşılığı bulmuyor. Dünyanın hemen her ülkesinde yaşanabilecek sıkıntılar, abartılarak manşetlere taşınırken, Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor. Söz konusu milletimiz olunca bağımsızlığın yerini yandaşlık, doğrunun yerini çarpıtma, tarafsızlığın yerini ise önyargılar alıyor.

* Biz sadece ekonomisi, savunması, ticareti, altyapısı, diplomasisi sağlam bir Türkiye istemiyoruz. Aynı zamanda demokrasisi çok daha güçlü bir ülke de istiyoruz. Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzu ediyoruz.







* Biz kendi halkına tepeden bakan değil, halk adına gözcülük yapan bir medya düzenini savunuyoruz. Türkiye ne basın hürriyetinden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir. Bunun için özgürlük güvenlik dengesini sağlamak suretiyle yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz.

* Demokrasiye sahip çıkmak yerine, darbeleri alkışlayan, gerçeğin peşinden koşmak yerine, hakikati katledenlere şahitlik ettik. Terör örgütlerine tetikçilik yapan, kalemini ve klavyesini şiddeti övmek için kullanan gazeteci kılıklı şahıslar da var. Ama aynı zamanda foto muhabiri şehit Mustafa Cambaz gibi gerektiğinde vatanımızın istiklal ve istikbali uğruna canını feda eden cesaret abidelerini de gördük."

Öte yandan RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, derneğin yönetiminde kadınların ağırlıkta olduğunu belirtti. Son dönemde Emine Bulut ve pek çok kadının katledildiği cinayetlerin toplum vicdanını kanattığını söyleyen Bursalı, "Bizler hem mesleğimizi yaparken hem de sektörün meslek kuruluşu olarak toplumda kadına karşı duyarlılığın arttırılması yönünde önemli bir misyon üstlendiğimizi düşünüyoruz" dedi.



TURKUVAZ MEDYA'YA 7 ÖDÜL

RTGD 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'nde Turkuvaz Medya programları 7 ödül aldı:

Yılın En İyi Reality Haber Programı- Müge Anlı ile Tatlı Sert-aTV

Yılın En İyi Spor Programı-Transfer Raporu-A Haber-Aykut İnce

Yılın En İyi Kuşak Haber Ödülü-Akşam Ajansı-Salih Nayman-aHaber

Yılın En İyi Radyo Yapımcısı-Hopdedik Ayhan-Turkuvaz Radyo-Ayhan Güngör

Yılın En İyi TV Dizisi-Sen Anlat KaradenizaTV- Osman Sınav

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu-Turgay Tanülkü-Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazaTV

Mustafa Cambaz Özel Ödülü-Tarihin İçinden- Çetin Demirer, Saygın Terzi, Emrah Öncül-aHaber