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  • 2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni"nde Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni"nde 'ya ödül yağdı

Giriş Tarihi: 29.08.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 00:08
2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreninde Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Hotel'de düzenlenenen "2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni"ne katıldı.

2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreninde Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

'ya ödül yağdı...

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2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreninde Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

Erdoğan, "Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı"nı Müge Anlı'ya takdim etti.

2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreninde Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

Erdoğan, "Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı"nı Salih Nayman'a takdim etti.

2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreninde Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

Erdoğan, "Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı"nı Ayhan Güngör'e takdim etti.

2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreninde Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

Erdoğan, "Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı"nı Ahmet Hakan Coşkun'a takdim etti.

2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreninde Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

Erdoğan, "Cengiz Polatkan Özel Ödülü"nü Ardan Zentürk'e takdim etti.

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