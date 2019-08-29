2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreninde Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Hotel'de düzenlenenen '2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni'ne katıldı. Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı... Erdoğan, 'Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı'nı Müge Anlı'ya takdim etti. Erdoğan, 'Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı'nı Salih Nayman'a takdim etti. Erdoğan, 'Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı'nı Ayhan Güngör'e takdim etti. Erdoğan, 'Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı'nı Ahmet Hakan Coşkun'a takdim etti. Erdoğan, 'Cengiz Polatkan Özel Ödülü'nü Ardan Zentürk'e takdim etti.