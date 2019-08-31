Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Dorian Kasırgası uyarısı!

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, pazartesi günü öğleden sonra Florida eyaletine ulaşması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, Dorian kasırgasının batıya doğru saatte 17 kilometre hızla ilerlediği belirtildi.

Bölgede bulunan ve seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için ise Dışişleri Bakanlığı bir uyarı açıklaması yaptı.

Bakanlığın yaptığı duyuru şöyle:

Karayipler bo¨lgesinden ABD'nin Gu¨neydogˆu sahillerine dogˆru seyrini su¨rdu¨ren Dorian Kasırgası'nın sebebiyet verebilecegˆi afet kos¸ulları nedeniyle, vatandas¸larımızın zorunlu olmadıkc¸a Kasırga'nın etkili olması beklenen Gu¨neydogˆu Amerika kıyıları ve Karayipler bo¨lgesine seyahatlerinden kac¸ınmaları, bo¨lgede bulunan vatandas¸larımızın ise yerel makamların gu¨venlik ve afet duyurularını takip etmeleri o¨nemle tavsiye olunur.

Halen bo¨lgede bulunan vatandas¸larımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya aşağıdaki telefon numaraları üzerinden Konsolosluk C¸agˆrı Merkezi'ne bas¸vurmaları mu¨mku¨ndu¨r.

Konsolosluk Çağrı Merkezi

ABD'den: + 1 888 566 7656

Diğer Ülkelerden : +90 312 292 29 29