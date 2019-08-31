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"Kategori 4" seviyesine yükseldi

Ulusal Kasırga Merkezi, pazartesi günü öğleden sonra Florida eyaletine ulaşması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıkladı.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 31.08.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 14:05
Dorian kasırgası Kategori 4 seviyesine yükseldi

Merkezden yapılan açıklamada, Dorian kasırgasının batıya doğru saatte 17 kilometre hızla ilerlediği belirtildi.

Dorian kasırgası Kategori 4 seviyesine yükseldi

Kasırganın kuzeybatı Bahamalar'ın 545 kilometre, Florida'nın Batı Palmiye Kumsalı'nın 820 kilometre doğusunda olduğu aktarılan açıklamada, kasırganın "Kategori 4" seviyesine yükseltildiği, taşıdığı rüzgarların hızının ise saatte 220 kilometre düzeyine ulaştığı kaydedildi.

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Dorian kasırgası Kategori 4 seviyesine yükseldi

Açıklamada, kasırganın muhtemelen cumartesi öğleden sonra batıya doğru ilerleyişinin yavaşlayacağı ifade edildi.

Dorian kasırgası Kategori 4 seviyesine yükseldi

Federal ve Florida eyalet yetkilileri, kasırgayla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığı bilgisini paylaşırken, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

Dorian kasırgası Kategori 4 seviyesine yükseldi

Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti.

Dorian kasırgası Kategori 4 seviyesine yükseldi

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Dorian kasırgası Kategori 4 seviyesine yükseldi
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