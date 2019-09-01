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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını temizlikte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız." dedi.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 20:12 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını temizlikte kararlıyız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da konuştu

Konuşmadan satır başları

"Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur."

"Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız."

"Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez."

Hiçbir devlet, belediyenin teröristlerin arka bahçesi haline dönüşmesini eli kolu bağlı izlemez.

"Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını temizlikte kararlıyız
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