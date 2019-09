4 çocuğumla işsiz kaldım! CHP’li başkanın umurunda mı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçilerin, belediye binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

İBB'ndeki işlerinden çıkarılan bir grup çalışan Saraçhane'deki belediye binası önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Geceyi beton üzerine serdikleri battaniyelerde geçiren işçi temsilcileri, eylemlerini nöbetleşe sürdürdü.

İBB önünde nöbetlerine dün gün boyu devam eden işçiler "Her şey böyle mi güzel olcak? İşçi burada namus sözü nerede?" sloganları attı. İşte tepkiler:

Arzu Çakır: Ekrem İmamoğlu ile görüşen 3 kişilik gruptan biriyim. İçeri girdiğimizde İmamoğlu direk konuşmaya başladı zaten. İBB'ye alımların hakkaniyetli olmadığını söyledi. Zaten bizim konuşmalarımızı görüntülerde kesmişler. Ben de İmamoğlu konuşurken birkaç defa araya girdim. Bizi çıkartacaksınız yerimize eleman alıyorsunuz.

Bizi çıkartınca yine açık olacak. Madem ihtiyacınız var bizi neden çıkartıyorsunuz? Sizin atadığınız İstanbul Güvenlik Şirketi'nin müdürü Ahmet Can Buğday, bize gelip 'Kimse işten çıkmayacak merak etmeyin' diye söyledi dedim.

Seçimden öne genel başkanları da kendisi de zaten kimseyi çıkartmayacağız diye namus ve şeref sözü vermedi mi? Hani nerede? Benim annem babam vefat etti. Eşim yok. 4 çocuğum var. 3. 8. 9. sınıfa gidiyorlar. Okul ihtiyaçlarını alamadım. Diğeri 'Anne ben üniversiteye gitmeyeyim sana çalışıp yardım edeyim' diyor. İmamoğlu'nun bu umurunda mı? Tabi ki değil.

Umut Aydoğan: Kemal Kılıçdaoğlu seçim öncesi açıklamasında AK Parti, CHP, MHP farketmez, alın teriyle çalışanlar işten çıkarılmayacak diye namus ve şeref sözü verdi. Burada bankamatikçi çalışan bir tane kimse yok.

Herkes her sabah işine gücüne giden insanlar.

Kamera kayıtları da vardır zaten. İşinde gücünde alın teriyle çalışan insanları ekmeğinden ettiler. Namus ve şeref sözlerini tutmadılar.





Ertekin Erbay:

Ben daha önce Ulaşım A.Ş.'de 5 sene çalıştım.

Sonra ayrılmıştım. Daha sonra tekrar BELTUR'da işe başladım.

Bakmam gereken 3 çocuğum var. Bir mesajla ortada kaldık. Herhangi bir gerekçe dahi göstermediler. İnsan bir uyarı verir. "Şu nedenlerle atıldınız" der. Sadece işten atıldınız diye bir mesaj. Ben yüz kızartıcı suç mu işledim?

Çalışırken bir kusurum mu oldu?

İş yerimde bir zarar da mı bulundum?

Bunlar olduysa tamam. Burada bir kanunsuzluk var.

Şevki Selim Yılmaz: Tek isteğimiz işe geri alınmak. İşçinin tek derdi akşam eve götüreceği ekmeğidir.

Belediye başkanımız sayın İmamoğlu konuşmalarında 16 milyon İstanbulluyu kucaklayacağını, sahip çıkacağını söylemişti. Bizi de kucaklasın, biz de 16 milyon içerisindeyiz. Bizi ayırmasın.

Bize üvey evlat muamelesi yapmasın. Diğer siyasiler de 'Kimse işten atılmayacak' demişti. Verilen sözlerin tutulmasını ve bizlerin işlerine geri alınmasını istiyoruz. Tek derdimiz bu.

İŞÇİ EKMEK

DERDİNDE, BAŞKAN

HORON PEŞİNDE

İBB'DE bin 310 işçiyi mazaretsiz kapının önüne koyan CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu, tüm yaşananlara rağmen yönettiği kenti bırakıp Diyarbakır'ı, Batman'ı gezmeye gitti. İmamoğlu önceki akşam Batman'da katıldığı düğünde horon teperken kapının önüne koyduğu işçiler çoktan ekmek derdine düşmüştü.

8 YAŞINDAKI kızı Melek ile işine geri dönmek için oturma eylemine katılan Suat Keser (38), "Metro Boğaziçi'nde temizlik işçisiydim. Biz işe sınavla alındık. İhtiyaç olduğu için bizi aldılar. Sabah 5'te işe başlayıp akşama kadar çalışıyorduk. Onların bize yaptığı haksızlık. Benim iki çocuğum var. İşsizim. Borcum da var. Ben bu çocukları okula nasıl göndereceğim onu düşünüyorum. Tek isteğim evime ekmek götürbilmek" dedi.

