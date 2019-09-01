Başkan Erdoğan Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi ile Panorama Konya Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nin ardından İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ne geçerek, burada incelemelerde bulundu. . Daha sonra, Panorama Konya Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, müzeyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. . Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. .