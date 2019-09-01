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Başkan Erdoğan Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

Başkan , İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi ile Panorama Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Giriş Tarihi: 01.09.2019 20:35 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 20:36
Başkan Erdoğan Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

Başkan , Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nin ardından İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ne geçerek, burada incelemelerde bulundu.

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Başkan Erdoğan Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

Daha sonra, Panorama Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, müzeyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

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Başkan Erdoğan Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

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Başkan Erdoğan Panorama Müzesi'ni ziyaret etti
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Başkan Erdoğan Panorama Müzesi'ni ziyaret etti
Başkan Erdoğan Panorama Müzesi'ni ziyaret etti
Başkan Erdoğan Panorama Müzesi'ni ziyaret etti
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