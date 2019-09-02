Sosyal demokratlık ‘sözde’ kaldı

Yıllarca işçilerin sosyal haklarından dem vuran ve her platformda işçi ve emekçinin yanında olduklarını söyleyen "Sosyal Demokrat" CHP'li siyasetçiler, belediye başkanı olunca patronluk sevdasına kapıldı. İşveren sendikası kuran CHP'li belediyeler, işçiye karşı adeta işbirliği yaptı. CHP Genel Merkezi'nde geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen Belediye Başkanları Zirvesi'nde alınan karar sonrası kurulan ve belediye başkanlarının işçiye karşı örgütlendiği SODEM-SEN'e işçi ve memur sendikalarının İzmir şubelerinden tepki geldi. CHP'li belediyelerin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine rağmen işçi kıyımı yaptığını söyleyen sendika temsilcileri başkanların işveren sendikası kurmalarını "Bu örgütlü işçi kıyımına hazırlık" şeklinde yorumladılar.

ZİRVEDE DÜĞMEYE BASILDI

CHP'li belediyelerin işveren sendikası kurma girişimi geçtiğimiz Nisan ayında Genel Merkez'de düzenlenen zirvede atılmıştı. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yer almıştı. Toplantı sonrasında Soyer'in başkanlığını yürüttüğü ve yönetiminde CHP'li başkanların yer aldığı Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin sendika şeklinde yapılanmasına karar verildi. Sendika kurma kararını açıklayan Soyer, "Eski SODEM yerine yeni dönemde SODEM-SEN adıyla bir sendika kuruyoruz" dedi.





İZMİRLİ 6 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI İMZA VERDİ

CHP'Lİ belediye başkanlarının üye olacağı SODEM-SEN için ilk adım da İzmir'de atıldı. Başkan Tunç Soyer ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sendikanın kurulması için imza verdi. Konuyla ilgili resmi açıklama ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun, SODEMSEN'in artık tüzel kişilik kazanarak üye kaydına başladığını duyurdu.





SENDİKALARDAN TEPKİ YAĞDI

Kararı eleştiren İzmirli sendika temsilcileri ise başkanların üye olduğu işveren sendikasının örgütlü işçi kıyımının önünü açacağını savundu.

HAK-İŞ Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek: Hiçbir seçim döneminde bu kadar çok işçi kıyımı yaşanmadı. Özellikle İzmir'de Ödemiş ve Menderes'te toplam 900 işçi HAK-İŞ'ten başka sendikalara geçirildi. Daha sonra da işçi kıyımı yapıldı. Bu sıkıntılar yetmezmiş gibi şimdi de CHP'li başkanlar işveren sendikası kurdu. Artık işçi kıyımları daha örgütlü yapılacak. Bu nasıl sosyal demokratlık?

BEMBİRSEN İzmir Şube Başkanı Hanefi Ertuğrul Çolak: Seçim öncesi hiç kimseyi işten çıkarmayacağını söyleyen bazı CHP'li başkanlar bugüne kadar sözlerinde durmadı. Emekçinin yanında olduğunu söyleyen bir belediye başkanı neden işveren sendikası kuruyor. Çünkü örgütlü olarak işçilerin karşısında duracaklar. Türkiye'yi 12 Eylül öncesine çekmeye çalışan bu zihniyete karşı tüm işçileri duyarlı olmaya çağırıyorum

MEMURSEN VE EĞİTİMBİRSEN İzmir Şube Başkanı Ali Kaya: CHP'li Belediye Başkanları eğer bu sendikalaşmayı işçilere ve çalışana karşı yapıyorsa o sendikadan hayır gelmez. İstanbul'da İzmir'de sorgusuz sualsiz bir smsle işçi işinden çıkarılıyor. Şimdi CHP'li belediyeler bir de zulmetmek için sendika kuruyorlar. (Yeniasır)