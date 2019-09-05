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'ndaki araçları, "Yenikapı'daki araçları" diye yayınladılar

Euronews isimli uluslararası haber ajansı, 'nda bekleyen araçların görüntüsünü, 'li İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergileyeceği lüks makam araçları olarak yayınladı.

Giriş Tarihi: 5.9.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 15:24
Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araçları, Yenikapı'daki İBB araçları diye yayınladılar

Uluslarararası haber ajansı Euronews, sosyal medyada büyük tepki çeken bir habere imza attı.

SINIR KAPISINDAKİ GÖRÜNTÜYÜ YENİKAPI DİYE PAYLAŞTI

Euronews, İmamoğlu'nun Yenikapı'da dizmeyi vaat ettiği sözde makam araçlarının haberinde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen araçların görüntüsünü paylaştı.

İşte o paylaşım:

HALK TV'DE AYNI GÖRSELİ OKURLARINA SERVİS ETTİ

Aynı zamanda CHP'nin haber kanalı Halk TV de, aynı skandala imza atarak Yenikapı'daki araçlar diye söz konusu fotoğrafı kullandı.

İŞTE O GÖRSELİN DOĞRUSU:

Yenikapı'daki araçlar

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına gelmeleri durumunda, belediyedeki gereksiz lüks makam araçlarını sergileyeceklerini söylemişti. Bugün şova başlayan İmamoğlu, belediye hizmet araçlarını Yenikapı'ya dizdi... Zabıtaların Smart markalı araçlarını bile makam aracı diye alana götüren İmamoğlu, donduruculu kamyonetleri dahi Yenikapı'ya götürdü.

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Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araçları, "Yenikapı'daki İBB araçları" diye yayınladılar
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