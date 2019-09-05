Manda ve himaye kabul edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl kutlamalarına katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programına katılan Erdoğan vatandaşlara hitap etti:

* İstiklal Harbimizin dönüm noktalarından bir olan Sivas Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihi çok önemli bir yere sahiptir. Milli Mücadele'nin işaret fişeği burada atıldı. Sivas 108 gün boyunca Milli Mücadelemizin başkentliğini yürüttü. Burada "Manda ve himaye asla kabul olunamaz" kararının alınmasıyla Milli Mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi. Sivas Kongresi kararları milletimizin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur. Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz namusumuzdur, şerefimizdir. Uzanan her eli kırdık, yine kıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıldönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalar

HAİNLERE DİZ ÇÖKTÜRDÜNÜZ

* Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir zaferle neticelendiren milletimiz, 15 Temmuz 2016'da benzer bir imtihandan alnının akıyla çıkmasını bilmiştir. Darbeciler karşısında kenetlenen Türk milleti, bir kez daha Kuvayı-ı Milliye'yi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılarak hainleri bozguna uğrattı. Gösterdiğiniz şanlı direnişle hainlere diz çöktürdünüz. Kongre salonlarına bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortada. İçerden ya da dışardan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin kazanımlarına ve hedeflerine karşı kurulan her tuzağı bozacağız.

* Türkiye manda tartışmalarını Sivas'ta kapattı. Ama bazı zihinlerde ve gönüllerde bu özlem hep devam etti. Hatta bugün de ülkemizde bir kesimin, kendi milletinin istiklali ve istikbali davası yerine başka davaların sözcülüğüne soyunduğunu üzüntüyle görüyoruz. Siyaset başkadır, politik çıkar başkadır, ülkenin ve milletin ali menfaatleri başkadır.

* 910 kilometre Suriye sınırımız var. Orası neydi, bir zamanlar Misak-ı Milli hudutlarıydı. Bunu bilmeyen, biliyor olsa da kendisine biçilen misyon gereği, bu gerçeğin üzerini örtmek için çalışanları da aynı kervana dahil etmemiz gerekiyor. Tıpkı 100 yıl önce Sivas Kongresi'nde bir araya gelen büyüklerimiz gibi "Ya İstiklal, ya ölüm" diyoruz.







ATATÜRK-HARBORD GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

* Sivas Kongresi sürerken Ermeni meselesini incelemek üzere Anadolu'da bulunan bir Amerikan general beraberindekilerle Sivas'a gelmiştir. Amerikalı subay manda fikrine destek olmak için Sivas'ta kulis yapar. Görüşme esnasında Harbord'un ısrarlı tutumu Mustafa Kemal'i öyle sinirlendirmiştir ki elindeki tespihin ipi kopar ve taneleri dağılır. Yerden tespih tanelerini alan ve bunları ipe dizen Gazi Paşa, "Görüyorsunuz değil mi General, tespih dağıldı. Fakat onu bir araya getirecek olan sizler değilsiniz, bu millettir" diyerek konuyu kapatır.

* Onun için tespihin imamesi çok önemli. İmameleri kopartmayacağız, tespihi dağıtmayacağız ki bu millet bir olsun, iri olsun, diri olsun, kardeş olsun, hep birlikte Türkiye olsun.



HIZLI TREN MÜJDESİ

Başkan Erdoğan ayrıca Sivaslılar'a bir müjde verdi: "İnşallah Ramazan Bayramı'na kadar yüksek hızlı trenimizi Sivas'ımıza vardıracağız. Gerçi bazıları Sivas'a ne gerek var trene deyip geçmişlerdir ama, biz ülkemizin muasır medeniyetler seviyesi üstüne çıkması için planları iyi yaptık. George hızlı trene biniyorsa, benim Ahmedim, Mehmedim, Ayşem, Fatmam da binecek."







ANITA ÇELENK KOYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bakanlar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da katıldı.







SİVAS KONGRESİ'NİN TEMSİLİ CANLANDIRILMASINI İZLEDİ

Başkan Erdoğan, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ne geçti. Erdoğan, kongrenin yapıldığı tarihi salondaki sıraya oturarak, Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi. Erdoğan, Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdülsamet Sünbül ile diğer oyuncuları kutladı.







HÂLÂ BAYRAĞIMIZI TANIYAMADILAR

Başkan Erdoğan AK Parti Sivas İl Teşkilatı üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Erdoğan şunları söyledi:

* Birileri bu mandayı malum mandalarla karıştırıyor. Ama bu manda farklı. Bölücü niyetler karşısında "Vatan bölünmez bir bütündür parçalanamaz" diye haykırıyoruz. FETÖ, PKK, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz beka mücadelesinin rehberi bu ilkelerdir. Türkiye bu mücadelesini er ya da geç zaferle taçlandıracaktır. Doğu Akdeniz'de iki sondaj iki de sismik araştırma gemimiz var. Birileri "Doğu Akdeniz'de Amerika, İngiltere, Fransa var ama Türkiye Doğu Akdeniz'de yok" diyor. Bunlar hâlâ bayrağımızı tanıyamadılar. Gemilerimizde devasa ayyıldız bayrağımız var. Yazıklar olsun sana.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sivas İl Teşkilat yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu

* Bu süreçte kimi menfaatperestler, celladına aşık kimi zavallılar, milli iradeye kasteden hainleri aklamaya çalışan bazı gafiller de çıkacaktır. Biz içimizdeki bu bedhahlara ve modern müstemlekelere rağmen duruşumu asla bozmayacağız.

* Türkiye, tarihin hiçbir dönemine kendi başına bırakılmamıştır. Hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde olmadık.

* AK Parti'yi kurarken itham sabotaja maruz kaldık. Yılmadık, şantajlara boyun eğmedik. Medyanın, siyaset mühendislerinin veya kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden bazı eski üyelerimiz, bakanlarımız çıktı. Ama hepsi bir saman alevi gibi unutulup gitti. Sivas'ın içinden de çıktı. Nerede şimdi? Siyasi hırsları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran oldu.







'NÜKLEER FÜZE ÇALIŞMASINI YÜRÜTÜYORUZ'

Başkan Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'na da katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: "2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum. Ona kilitleneceğiz. Büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız ve bunun üzerinde oynayacağız. Savunma sanayiinde bugün yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik. Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Bir tane, iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Yanı başımızda İsrail var mı, var. Bütün her şeyini onunla korkutuyor. Biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz. Bir S-400 olayı oldu, kıyamet koparttılar. Almayacaksınız. Niye almayacağız ya? Bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık. İnşallah nisanda tamamen bitiyor. Bugüne kadar ABD ile masaya otururken şimdi Rusya ile de oturuyoruz. Belki yarın Çin ile de oturacağız. Derdimiz alternatifleri çoğaltmak. Trump'a şunu söyledim; 'Sen de bize Patriot ver ama şartlar aynı olacak. Rusya'dan hangi şartlarda aldıysak senden de aynı şartlarda alırız' dedik. BM'de bu konuları tekrar görüşeceğiz."

Başkan Erdoğan: Trump ile BM'de görüşeceğiz