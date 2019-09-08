‘Yeni sistemin bünyeye giydirilmesi sürecindeyiz’

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıYardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha verimli işlemesi için geniş kesimlerle yapılan çalışmanın tamamlandığını belirterek, "Tepeye sistemi kuruyoruz. Ama sistemin bünyeye giydirilmesi sürecindeyiz" dedi. İtalya'da Ambrosetti Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay dönüş yolunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Oktay şunları söyledi:Tepeye sistemi kuruyoruz ama sistemin bünyeye giydirilmesi sürecindeyiz. Hem yürütme, yasama yargı boyutu hem de siyasi partiler ve devlet teşkilatı dahil bu elbisenin aşağıya doğru giydirilmesi, eski alışkanlıkların değişmesi lazım.Bir asırda ilk defa sivil iradeyle anayasa reformu yapıldı. Kapsamlı yapısal değişim yaşandı. Aksaklıkların olması da beklediğimiz bir şeydi. Düşünün ki anayasa değişikliği referandumunun ardından cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri, sonra yerel seçim yaşamışsınız, hatta ikinci bir yerel seçime gitmişsiniz. Bu süreçte dış kaynaklı ekonomik saldırı yaşamışsınız. Yeni sisteme geçilen noktada kamuoyundan, muhalefetten gelen sesler karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız "Bunu açık yüreklilikle ve kesinlikle taraf olmadan tüm samimiyetimizle çalışalım" dedi.27 çalıştay yaptık. Yürütmede bakanlar ayrı çalıştaylar gerçekleştirdi. Bakan yardımcıları ile genel müdürler, daire başkanları ile ayrı çalıştık. Doğrudan vatandaşla muhatap olan kamu çalışanlarına anket düzenledik. Ankete 11 bin kişi katıldı. Ayrıca yasama organı başkanı ve Meclis'teki komisyon başkanları ile görüştük. Milletvekilleriyle konuştuk. Vatandaşa da anket yaptık. Sivil toplum örgütleriyle çalıştay yaptık. Üniversiteler, işçi, işveren sendikaları, STK'lar da sürece dahil edildi.Muhteşem bir yaklaşım oldu. 160 bin kelimelik veri tabanı oluştu. CİMER'e gönderilen görüşlerden yararlandık. Sonuçta 1800'e yakın veri çıktı. 'İnsanlar şunu söylüyor' dediğimiz veriler bunlar. Sonra bunları. 36 ana konuya indirgedik. Çözüm önerilerine gitmek için nihai olarak 8 ana başlık belirledik.Sistem dediğimiz şey anayasal boyutta. Ama 'Bakan, Meclis'e veya komisyona niye gelmiyor?' diye sorduğunuzda, yani sistem kaynaklı dediğiniz konuda, 'Bakan, Meclis'e gelir' derseniz, bu uygulama kaynaklı durumdu. Oysa tamamı sisteme fatura ediliyor. Yani sistemin zamanlama açısından şanssızlığı zorlu bir dönemin faturasının sisteme çıkması.