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28 ilde büyük operasyonu! 53 şüpheli için gözaltı kararı!

merkezli 28 ilde, 'nün 'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 09:27
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Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ASKERİ PERSONELE YÖNELİK

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

MAHREM İMAMLIK YAPTIKLARI...

Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

MOLLA, SER DOKTOR, TALEBE MESULÜ!

Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.

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28 ilde büyük FETÖ operasyonu! 53 şüpheli için gözaltı kararı!
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