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: soruşturmasında çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığında ile irtibatı tespit edilen 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 10:25
Son dakika: FETÖ soruşturmasında çok sayıda kişi için gözaltı kararı

YÜZBAŞI, ÜSTEĞMEN VE TEĞMENLER VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında 10 Eylül 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

6'SI MUVAZZAF

Gözaltına alınan asker şüphelilerin 6'sı görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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Son dakika: FETÖ soruşturmasında çok sayıda kişi için gözaltı kararı
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