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'daki / davasında erteleme kararı

'da, /'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 12:24
Adana'daki FETÖ/PDY davasında erteleme kararı

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Selahattin A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Selahattin A, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadığını söyledi.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık Selahattin A, ''Hakkımdaki A5 koduyla yapılan fişlemeyi kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Selahattin A'nın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Adana'daki FETÖ/PDY davasında erteleme kararı
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