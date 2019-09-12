İstanbul Halk Ekmek'e zam geldi

Taksi, otobüs, dolmuş, su ve otopark derken bir zam da ekmeğe geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek'te, poşetli ürünlere yüzde 40'a varan oranda zam yapıldı.

ÇAVDAR EKMEK 3.40 TL OLDU

Önceden 1.50 TL olan Akdeniz ekmeği 2.00 TL'ye, glutensiz ekmek 0.30 TL'den 0.50 TL'ye, çavdar ekmek 2.50 TL'den 3.40 TL'ye yükseltildi.

İLK ZAMLI ÜRÜNLER

Bugün yapılan zam, tüketicileri de oldukça şaşırttı. Belediye bünyesindeki Halk Ekmek büfelerine gidenler, zamlı ilk ürünlerini aldı.

BELEDİYE YÖNETİMİ ZAMLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPACAK

Vatandaşlardan bazıları zamlara tepki gösterirken, belediye yönetiminden ilerleyen süreçte zam ile ilgili bilgilendirmede bulunulacağı belirtildi.

İMAMOĞLU'NUN ZİYARETİ ZAMLA KARŞILIK BULDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Halk Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun incelemesi sonrası ekmeğe zam geldi.

SEÇİM VAATLERİ YERİNE GETİRİLMEDİ

Vaatlerini unutan İmamoğlu İstanbulluyu zama boğdu

'Her şey çok güzel olacak' sloganı ile İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, sudan ulaşıma kadar her şeye 'güzel' zam yaptı. Vaatlerini unutan ama 'finansal ayarlama'da hızlı davranan İmamoğlu, tüm kilit hizmetlerin fiyatını ortalama % 50 artırdı