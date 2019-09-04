Vaatlerini unutan İmamoğlu İstanbulluyu zama boğdu

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Bodrum'a tatile giden, işe başladıktan sonra ilk icraat olarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği sözleri tutmadığı gibi zam üzerine zam yaparak vatandaştan büyük tepki aldı. "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla oy toplayan CHP'li İmamoğlu, 10 gün içinde ulaşımdan suya, otoparktan bisiklet kiralamaya kadar belediyenin her hizmetinin fiyatını yüzde 50'ye varan oranda artırdı. Zamları da 'finansal ayarlama' diye makyajladı.

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