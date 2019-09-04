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Vaatlerini unutan İstanbulluyu zama boğdu

‘Her şey çok güzel olacak’ sloganı ile İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem , sudan ulaşıma kadar her şeye ‘güzel’ zam yaptı. Vaatlerini unutan ama ‘finansal ayarlama’da hızlı davranan İmamoğlu, tüm kilit hizmetlerin fiyatını ortalama % 50 artırdı

SEDA TABAK
SEDA TABAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 11:18
Vaatlerini unutan İmamoğlu İstanbulluyu zama boğdu

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Bodrum'a tatile giden, işe başladıktan sonra ilk icraat olarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem , verdiği sözleri tutmadığı gibi zam üzerine zam yaparak vatandaştan büyük tepki aldı. "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla oy toplayan CHP'li İmamoğlu, 10 gün içinde ulaşımdan suya, otoparktan bisiklet kiralamaya kadar belediyenin her hizmetinin fiyatını yüzde 50'ye varan oranda artırdı. Zamları da 'finansal ayarlama' diye makyajladı.

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Vaatlerini unutan İmamoğlu İstanbulluyu zama boğdu
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