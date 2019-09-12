Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: MİT ve emniyetten Mardin'de kritik operasyon!

Son dakika: ve emniyetten 'de kritik operasyon!

Son dakika haberi! ve Emniyet'in ortak operasyonunda yakalanan, terör örgütü tarafından metropollere bombalı saldırılar gerçekleştirmek, orman yangınları çıkarmak için gönderilen 2 terörist tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 09:38
Son dakika: MİT ve emniyetten Mardin'de kritik operasyon!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, akamete uğratılması amacıyla MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından dün ortak operasyon düzenlendi.

TÜRKİYE'DE SALDIRI İÇİN YETİŞTİRİLMİŞLER

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'de saldırı için yetiştirilen ve terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere ülkeye gönderilen 2 terörist yakalandı.

Törgütü PKK tarafından metropollere bombalı saldırı için gönderilen teröristlerin, bombalı saldırılar ile orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıklarının belirlendiği öğrenildi. Yakalanan teröristler B.K. ve M.E.F'nin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan patlamalar ile ilgili flaş açıklama! Geceyi aydınlattı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MİT ve emniyetten Mardin'de kritik operasyon!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN