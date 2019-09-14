MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP ve İmamoğlu'nu eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt'ta vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Tarihin en parlak dönemlerimizde bile sorunlarımız olmuştur, önümüze taş koyanlar her zaman bulunmuştur. Adına demokrasi derler, terör örgütünün emellerine perde koyarlar. İhanet, imanın karşısında duramaz, zaferler susanın ve sövenin değil nice badireden çıkan Türk halkına yazılmıştır. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'yi eleştirerek, "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Karşımızdaki CHP siyaseti, tarihsel çizgisinden vahim bir sapma haline delalettir. Bu CHP'nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir." ifadelerini kullandı.

"CHP YÖNETİMİ DE TERÖR ÖRGÜTÜYLE ORTAKLIĞINDAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇMELİDİR"

"Yenikapı'ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir? Türk milletine kafa tutmanın akıbeti kafanın kopmasıdır, terör örgütünü bekleyen son da budur. CHP yönetimi de terör örgütüyle ortaklığından bir an önce vazgeçmelidir."

"Diyarbakır'a gidip bölücü ve terör sevici sözde belediye başkanlarına destek veren, hukuki ve meşru idari tasarrufu gaflet ve dalalet olarak yaftalayan bir anlayışın Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yoktur. Bunların bildiği, Yenikapı'ya hizmet aracı sergisi açmaktır. Buradaki maksat da esasen 7 Ağustos Yenikapı ruhunu zedelemek, HDP ve PKK ile ortaklığı gizlemeye tevessül etmektir."

MHP lideri Bahçeli: 'Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir'

"CHP İTİRAZ ETSE DE SIRA FIRAT'IN DOĞUSUNA GELMİŞTİR"

"Anaların haklı gözyaşları CHP ve HDP'yi zora sokmuştur. CHP itiraz etse de sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkat alt edecektir, bunun başka çaresi yoktur. Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaktır. Cumhur İttifakkı'nı siyasi hesap yapmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Bahçeli'ye, devam eden projeler ve hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ziyaretin anısına Bahçeli'ye Bayburt'ta çıkarılan kehribardan hazırlanmış tespih ve yüzük ile yöreye özgü kabartma motifli kilim hediye etti.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Belde Belediye Başkanı Yavuz Bakır da Bahçeli'ye çeşitli hediyeler sundu.