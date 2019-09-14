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Şehit eşine küfürler yağdıran şahıs tutuklandı

hesabı üzerinden yayınladığı bir videoda şehit ve şehit eşlerine küfürler yağdıran şüpheli İ.H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 10:59
Şehit eşine küfürler yağdıran şahıs tutuklandı

Önceki günlerde sosyal medya hesaplarına bir video düşmüş, videoda adının İ.H.S. olduğu belirlenen şahıs şehitlere ve şehit eşlerine küfür yağdırmıştı. Sosyal medyada kısa sürede büyük tepki toplayan video üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti.

Kısa sürede sosyal medya hesaplarından şahısla ilgili binlerce ihbar alan Emniyet Genel Müdürlüğü videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra videodaki şahsın İ.H.S adlı vatandaş olduğunu ve İstanbul'da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu açıklamasından dakikalar sonra sosyal medyaya düşen bir videoda İ.H.S.'nin şehit yakınlarından özür dilediği görülmüştü. Alkollü olduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren İ.H.S. videoda sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmişti.

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şehit eşine küfürler yağdıran şahıs tutuklandı
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