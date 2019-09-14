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Van’da ’ya geçit yok

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarına ve işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli yakanırken şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 10:20
Van’da PKK’ya geçit yok

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

10 Eylül 2019 günü Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Van Merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkâri illerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 1 Adet Tabanca, 1Adet Şarjör, 25 Adet Fişek ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltında bulunan 22 şüpheli işlemler ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıkça serbest, 15 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van’da PKK’ya geçit yok
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