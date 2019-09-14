Selçuk Bayraktar canlı yayında duyurdu: İlk uçuşu çok yakın bir zamanda

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bayraktar'ın programda yaptığı açıklamalardan ve Teknofest'e dair verdiği bilgilerden satır başları:

Akıncı teslim edildiğinde dünyanın en moderni olacak. Bu bir yarış sürekli daha iyisi çıkıyor. Akıncı büyük bir proje. Terörle mücadelede kullanılacak.

İnsansız hava uçağına çalışıyor ABD ve Rusya. Bunlar çalışılıyor. Ama bu bir yarış.

Akıncı çok büyük bir proje. İlk uçuşu çok yakın bir zamanda olacak. Resmi proje takviminin önündeyiz.

Uçaklarımızın fiyatı İsrail'den aldığımız Heronların beşte biri kadardı.

Kendi sınıfında fiyat performans oranı en iyi olan diyebiliriz.

Yurt dışına satarken dışarıdaki piyasa fiyatına daha yakın bir fiyattan satıyoruz.

TB2 Katar'da 27 saat havada kalarak rekor kırdı. Kendi sınıfında ciddi bir rekor.

TEKNOFEST için geri sayım başladı!

TEKNOFEST

İstiyoruz ki bu fuarlara yüz binler milyonlar gelsin. Gençlerimize bu teknolojiler sevdirilsin. İnsan sevdiğinin peşinden gider. Ufak yaştan bu tür şeyleri sevmelerini istiyoruz.

Sadece oyun oynamak için değil. "Ben bunu nasıl yaparım"a merak salsın.

Teknofest çok büyük bir takım oyunu. Teknofest Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül arasında yapılacak.

Geçen yıl 550 bin katılımcı oldu. Bu sene katılım 5 katı gidiyor geçen yıla göre. 100 bini geçti on line kayıt yaptıranların sayısı.

Bu fuar ticari bir maksatla yapılmıyor. Girişler ücretsiz. Sürprizlerimiz var. Milli muharip uçağımızın prototipi olacak.

Akıncı orada olacak. Uçan araba Cezeri'yi görebilecek ziyaretçiler.

UÇAN ARAÇ CEZERİ PROJESİ

Dünyada 50'nin üzerinden uçan araba prototipi var. Bunların yola çıkması en az 15 sene. Biz de bu alanda varız. Çinli bir firma çok ileride bu alanda. 10-15 sene sonra havada uçan arabaları göreceğiz.