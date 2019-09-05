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zaman kalmadı... İşte 2025'e kadar hayatımıza girecek o teknolojiler!

zaman kalmadı ama teknolojinin gelişme hızı nedeniyle yine de pek çok sürprize gebe. 2025'te yaşamımızın bir parçası olacak, yeni normallerimiz olarak kabul edeceğimiz teknolojileri derledik…

Giriş Tarihi: 05.09.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 15:21
Fazla zaman kalmadı... İşte 2025'e kadar hayatımıza girecek o teknolojiler!

İşte Para Dergisi'nden Alev Rigel'in haberine göre, 2025'e kadar hayatımızda yer alacak teknolojiler...

Fazla zaman kalmadı... İşte 2025'e kadar hayatımıza girecek o teknolojiler!

SINIRSIZ VERİ DEPOLAMA HAKKI

Dünya halklarının yüzde 90'ı, 2025'e kadar, sınırsız ve ücretsiz veri depolama imkanına sahip olacak. Artık bilgisayarınızda bir dosya depolamak için eski, kullanılmayan dosyaları silmenize gerek yok. Ya kendi bilgisayarınızdaki muazzam veri depolama imkanını ya da bulut teknolojisinin sınırsız kapasitesini kullanıyor olacağız. Daha şimdiden Google Photos ve Amazon, sınırsız fotoğraf ve video depolama hakkı veriyor. Amazon'un sınırsız veri depolama ücreti ayda 5 dolar.

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Fazla zaman kalmadı... İşte 2025'e kadar hayatımıza girecek o teknolojiler!

ECZACIMIZ BİR "ROBOT" OLACAK

Robotlar zaten günlük hayatımıza girdi. Biz görmesek de kullandığımız pek çok üründe robotların payı bulunuyor. Eczacı robotlar da 2021'e kadar mesailerine başlamış olacak. ABD'de yanlış ilaç kullanımı, büyük sorun. Bu yüzden ölümler oluyor ve köklü bir önlem alınamıyor. Sadece ilaç isimleri değil, miligram ve mikrogram birimleri de karışıklığa neden oluyor. Tıp çevreleri, raflardan doğru ilacın alınıp hastaya verilmesi konusunda robotlara güveniyorlar.

Fazla zaman kalmadı... İşte 2025'e kadar hayatımıza girecek o teknolojiler!

SENSÖRLER İŞ BAŞINDA

2022 yılına kadar bütün dünyada bir trilyon kadar sensör (algılayıcı), internete bağlanmış olacak. Sensörler ucuzladıkça ve bilgisayarların bu sensörlerden gelen bilgileri işleme kabiliyeti arttıkça, internet ağı bu tip cihazlarla enformasyon seline kapılacak. Pekiyi bu sensörler ne işe yarayacak? Çok çeşitli sensör var. Darbe sensöründen alarm sensörüne, güvenlik sensöründen, meteorolojik şartları gözetleyen sensörlere kadar. Örneğin kışın boş kalan yazlığınızı kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Sensörler size evinizin su basıp basmadığından, içeri zorla girme teşebbüsü olup olmadığından, evin ısı durumuna, nemlenme ya da küflenme durumuna kadar size sayısız bilgi verebilecek.

Fazla zaman kalmadı... İşte 2025'e kadar hayatımıza girecek o teknolojiler!

YAZICIDAN ÇIKAN OTOMOBİLLER KULLANACAĞIZ

Üç boyutlu (3D) yazıcılar, sınırlı ürünlerde de olsa kullanılıyor. Bu özellik, 2022'de daha da geliştirilecek. Öyle ki üç boyutlu yazıcıdan çıkmış otomobiller satın alabileceğiz. Böyle otomobiller tek parça çıkacağından, bir başka deyişle kaynaklı parçaları olmayacağından daha ucuz, daha sağlam araçlar piyasalarda olacak. Pek çok otomobil üreticisi, şimdiden denemelere başladı bile. Ya otomobillerin bazı parçalarını 3D olarak imal ediyorlar ya da tamamını bu yöntemle yapabilmek için prototipler üzerinde çalışıyorlar.

Fazla zaman kalmadı... İşte 2025'e kadar hayatımıza girecek o teknolojiler!

ELİNİZ BİR TELEFON OLACAK

İlk implant mobil telefonlar, ticari olarak 2025'te kullanılmaya başlanacak. İmplant telefon, elinizin içine küçük bir operasyonla çip takılması demek. Bu çip, hayatınız boyunca elinizde kalacak ve hem internet hem de fiziki bir cep telefonuyla bağlantılı olabilecek. Çip aynı zamanda sahibinin sağlığını da gözetecek. Biraz uçuk gelecek ama bu çip, beyin dalgalarıyla da iletişim kurabilecek. Bu durumda sözlü komutlara bile gerek kalmıyor. Sevgilinizi düşünmeniz ve onunla konuşma isteğinde olmanız yeter. Çip bunu anlayıp hemen kendisini arayacak.

Fazla zaman kalmadı... İşte 2025'e kadar hayatımıza girecek o teknolojiler!

GÖZLÜKLER DE İNTERNET BAĞLANTILI

Özellikle okuma gözlüklerinin yüzde 10'u, 2023 yılına kadar internet bağlantılı olacak. İnternette aradığınız bir site ya da sayfayı gözlerinizin önüne getirebilecekler. İnternet, sizin göz hareketlerinizi takip ederek sayfada nerelere baktığınızı saptayıp sevdiğinizi düşündüğü siteleri de size tavsiye edebilecek. İnternet bağlantılı giysiler de yaygınlaşacak.

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