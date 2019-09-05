Fazla zaman kalmadı... İşte 2025'e kadar hayatımıza girecek o teknolojiler!

YAZICIDAN ÇIKAN OTOMOBİLLER KULLANACAĞIZ

Üç boyutlu (3D) yazıcılar, sınırlı ürünlerde de olsa kullanılıyor. Bu özellik, 2022'de daha da geliştirilecek. Öyle ki üç boyutlu yazıcıdan çıkmış otomobiller satın alabileceğiz. Böyle otomobiller tek parça çıkacağından, bir başka deyişle kaynaklı parçaları olmayacağından daha ucuz, daha sağlam araçlar piyasalarda olacak. Pek çok otomobil üreticisi, şimdiden denemelere başladı bile. Ya otomobillerin bazı parçalarını 3D olarak imal ediyorlar ya da tamamını bu yöntemle yapabilmek için prototipler üzerinde çalışıyorlar.