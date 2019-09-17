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'nin yeni duyurusuna büyük tepki!

Personelin işine son veren belediye, yeniden ilanı yayınladı. 50 çalışanın işine son veren , resmi internet sitesinden yeniden işe alım başvuru yayınlandı. Medya A.Ş'den çıkarılan çalışanlar ve sosyal medya kullanıcıları 'nin yeni işe alım duyurusuna büyük tepkiler gösterdi.

Giriş Tarihi: 17.9.2019 10:49
İBB'nin yeni işe alım duyurusuna büyük tepki!

İBB, Medya A.Ş'den çıkardığı 50 çalışanın yerine yeni işe alım ilanı yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ tarafından iş akitleri önceki gün feshedilen bazı çalışanlar belediye önünde açıklama yapmıştı. Medya AŞ çalışanı Mihriban Çetinay "Bizleri 'bankamatik çalışanı' veya 'trol' olarak nitelendirenlere de hukuki gerekenin yapılacağını söylemek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı. Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız ise "Sosyal medyadan bize linç kampanyası yapılıyor. İnsan kaynakları şefinin 'bankamatik' olma ihtimali var mı?"açıklamasında bulunmuştu.

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İşten çıkarılanlardan biri olan eski Medya A.Ş çalışan Mihriban Çetinay, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu seçim dönemi katıldıkları programlar ve meydanlarda ısrarla kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyledikleri halde, usulsüzce ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 20 Ağustos 2019'da aralarında özel kalem, müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel olmak üzere 50 çalışanın işine son vermiştir" diye konuştu.

İşten çıkartılan Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız da "Sosyal medyadan bize linç kampanyası yapılıyor. İnsan kaynakları şefinin bankamatik olma ihtimali var mı? Ben personelin girişini, çıkışını takip eden birisiyim. Kamu hakkını, belediye hakkını koruyan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan birisiyim ben. Benim 3,5 yaşında çocuğum var. Ben o haramı çocuğuma yedirmem." ifadelerini kullandı.

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İBB'nin yeni işe alım duyurusuna büyük tepki!
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