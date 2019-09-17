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Konya merkezli operasyonu: 29 gözaltı kararı

Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ve kapatılan 'ya para yatırdıkları öne sürülen 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:20
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, ByLock kullandıkları ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen, aralarında kadınların da bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Eskişehir, Kahramanmaraş, İstanbul, Erzurum ve İzmir'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı
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