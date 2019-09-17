O teröristlerin 7’si öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Saldırıda bomba yüklü araçlarla canlı bombaları Kızılay meydanına getiren ve patlamadan sonra kayıplara karışan Vahit Ayçil'in, sahte kimlikle, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden, Suriye'nin Resulayn İlçesine, ardından da Irak'ın kuzeyine kaçtığı tespit edildi. Soruşturmanın ardından, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'si tutuklu, 55 sanık hakkında dava açıldı. Davada gıyabi tutuklu olarak yargılanan sanıklardan 4 milyonluk kırmızı listedeki Delal Amed kod adlı Hülya Eroğlu, Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden ile Gülizar Tural, Mavi listedeki Eylül kod adlı Murat Üçer; Mehmet Şerif Başboğa ve Nuran Er, Menafi Beyazıt adlı teröristlerin sınır ötesi hava harekâtlarında ve iç güvenlik operasyonlarında öldürüldükleri belirlendi. Bombanın hazırlanmasında ve Ankara'ya gönderilmesinde rol oynayan teröristler etkisiz hale getirilince, ölüm kayıtları mahkemeye gönderilerek dava dosyasından sanık olarak düşümlerinin yapılacağı bildirildi.Sözde Botan saha sorumlusu olarak 4 milyonluk kırmızı listede aranıyordu. Güvenpark saldırısının talimatını verenler arasındaydı. 12 Kasım 2017'de Şırnak'ta öldürülenSözde Orta Saha (Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Bitlis, Batman, Elazığ) sorumlusu olarak, 1,5 milyonluk Mavi listede aranıyordu. Bomba yüklü aracı hazırlatıp Ankara'ya göndermişti. 1 Şubat 2018'de Lice'de 4 korumasıyla birlikte öldürüldü.KCK Yürütme Konseyi üyesi olarak, 4 milyonluk kırmızı listede aranıyordu ve Güvenpark katliamının talimatını vermişti. 15 Ağustos 2018'de Kuzey Irak'ın Sincar bölgesine MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 11 korumasıyla birlikte öldürüldü.PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesiydi ve Güvenpark saldırısıyla ilgili toplantıya katılanlar arasında yer alıyordu. 27 Temmuz 2017'de Şırnak'ta öldürüldü.Mardin Eyalet sorumlusu olarak, 1,5 milyonluk mavi listede aranıyordu ve saldırıda kullanılan bombaların hazırlanmasında rol almıştı. 21 Eylül 2017'de Mardin Kızıltepe'de 6 teröristle birlikte öldürüldü.Amed Eyaleti YJA-Star kadın yapılanmasından sorumluydu. Saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı temin ederek Ankara'ya gönderilmesinde rol almıştı. 30 Eylül 2017'de Lice'de öldürüldü.Saldırıyla ilgili gıyabi tutuklama kararı vardı. 4 milyonluk Kırımızı Liste'de aranan terörist, KCK Başkanlık Konseyi Üyesi'ydi. 19 Ağustos'ta nokta operasyonla öldürüldü.12 Mart 2016'da, Ankara Kızılay Güvenpark'ta, teröristler Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal'ın canlı bomba olarak giriştiği kalleş saldırıda 39 kişi ölmüş, 349 kişi yaralanmıştı. Kandil'in talimatı sonrası Lice kırsalında hazırlanan bomba yüklü araçla yapılan saldırıda tek suçları evlerine gitmek için durakta otobüs bekleyen çoğu üniversiteli 39 kişi hedef alınmıştı. Terör örgütü PKK, her zamanki alçaklığın arkasına gizlenerek saldırının kendileriyle ilgisi olmadığını, bünyelerindeki TAK adlı taşeron yapılanmanın gerçekleştirdiğini duyursa da yakalanan şüphelilerin ifadeleri ve toplanan delillerle hain saldırı kararının Kandil'de alındığı, planlama ve uygulamasının da Lice kırsalında hayata geçirildiği belirlendi.