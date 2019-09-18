FETÖ’nün kritik ismine 15 yıl hapis

15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski Yargıtay üyesi tutuklu sanık Mehmet Kaya ile avukatı katıldı. Darbe girişiminin ardından örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları "hücre evleri"ne düzenlenen operasyonda 8 Şubat 2018'de yakalanan, ByLock kullandığı belirlenen, örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden biri olduğu belirtilen Kaya, suçlamaları reddetti.



EN YÜKSEK CEZA

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kararında, sanık Kaya'nın, "FETÖ'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtildi. Kararda, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak 10 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 15 yıla çıkarıldı. Pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle indirim uygulanmadı. Bu ceza, şu ana kadar ilk derece mahkemesi sıfatıyla eski yüksek yargıçların yargılamalarında verilen en yüksek ceza oldu.



KENDİSİNİ VURANI TEŞHİS ETTİ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davada TRT yerleşkesi önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan gazi Mustafa Aldı, kendisini vuran darbeciyi mahkemede teşhis etti. Ankara'da görülen duruşmada 15 Temmuz gazisi Aldı, "Beni vuranın sanıklardan Recep Karabayır olduğunu kameralardan gördüm" dedi. Sanık kürsüsüne çağırılan eski yüzbaşı Karabayır'ı gören Aldı, "Evet, beni vuran bu kişidir" dedi. ANKARA

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