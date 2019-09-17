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'nün finans yapısına operasyon

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 12:59

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paranın FETÖ'den Samsun ve çevre illerinde ihraç edilen, açığa alınan veya cezaevinde bulunanların yakınlarına ulaştırılmasını organize eden ve finans sağlayanlara yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aktif görevdeki öğretmen Y.G. ile R.R.Ş, B.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 bin 400 lira, 900 dolar, 20 avro, 1 dolar, Zaman gazetesine ait kupürler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi.

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FETÖ'nün finans yapısına operasyon
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