Oktar’ın prensi Öz ile görüşmeyi önce inkar, sonra kabul etti

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları girişindeki binada görülen 167'si tutuklu 226 sanıklı davanın ilk duruşmasında Adnan Oktar ile örgütün kadınlardan sorumlu yöneticisi Ulviye Didem Ürer'in savunma ve sorguları yapılmıştı. İkinci duruşmada ise örgütte erkeklerden sorumlu imam olan Yavaş, savunmasını yaptı. Ürer ile birlikte örgütün iki numaralı ismi olan Yavaş, gülerek yaptığı savunmada, suçlamaları kabul etmedi.

Yavaş, kadın ve çocuklara cinsel istismar ve saldırıda bulundukları iddiasına karşı şu şekilde savunma yaptı: "Bu bayanların hiçbiri herhangi bir psikolojik bozukluk geçirmemiş. 50-60 kişi yıllarca süren cinsel tacizden bahsediyor. Öyle bir şey olsa psikoloji bozukluğu, travma olur. Adli tıp raporunda da öyle bir şey yok. Normal hayatın akışı devam ediyor. Bu ülkenin herhangi bir yerinde öyle bir şey olduğunda orası ayağa kalkar. Ama burada her gün işlerine güçlerine, okullarına güle oynaya devam ediyorlar. A9 TV'ye çıkıyor, Adnan beyi bizi övüyorlar, aileleri de izliyor. Bu, durup dururken bir anda ortaya çıkan komplonun bir parçası. Cinsellik iddiasını kullanıyorlar. İnsanları en itibarsızlaştıracak şey cinsel suç iftirasıdır. Tarih boyunca hep kullanılmıştır. Hazreti Yusuf'a bile kadınlar iftira atıyor. İşin doğrusu bu kızlar iyi insanlar. Ama olabilir, her insan gibi idealleri var. Varlıklı insanlarla evlenmek, iyi bir hayat kurmak istiyorlar. Bunlara ulaşamayınca da kendi dünyalarında üzülüp kırılıyorlar, öfke, kin duyuyorlar, şikayetçi oluyorlar. Onları şikayetçi olmaya zorladılar. O zavallı insanları yaktılar. Biz kurtaracağız inşallah."

Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor

ZEKERİYA ÖZ İLE GÖRÜŞMESİ

Bazı arkadaşlarının cezaevinden kurtulmak için itirafçı olduğunu savunan Yavaş, itirafçıların ifadelerine itibar edilmemesini istedi.

Yavaş, yurtdışına kaçan FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz ile 2008 yılında görüştükten sonra Oktar örgütüne 2007 yılında açılan soruşturma dosyasının kapatılmasına da değindi. Yavaş, "Tanık İrem Turgut ifade vermiş. 2008 yılında benim Zekeriya Öz'e bir dilekçe verdiğimi söylüyor. Bu olaydan çıkıp, Öz'le bir bağlantı kuruldu, FETÖ ilişkisi meydana getirildi diyor iddianame" dedi.

Mahkeme başkanı, sanık Yavaş'a Öz ile görüşüp görüşmediğini sordu.

Önce hiç görüşmediğini söyleyen Yavaş, daha sonra ise "Ben Bilim Araştırma Vakfı başkanı olarak 1999 yılında yaşadıklarımızı devletin yetkili makamında olanlara anlatmak için bir dilekçe verdim. O gün orada Öz vardı, ona verdim" dedi.

Mahkeme başkanı, "Neden müracaat savcılığına değil de doğrudan Zekeriya Öz'e gittiniz" diye sordu.

Yavaş, şöyle cevapladı: "Biz çok ciddi olaylara maruz kaldık. Adil Serdar Saçan (eski emniyet müdürü) bir hafta boyunca bize işkence yaptı. Birçok arkadaşımız mağdur oldu. Bir de anlattığım dönem, 28 Şubat dönemiydi. Bunları anlatalım, devletimizle paylaşalım, tarihe not düşelim diye gittik, dilekçeyi ona (Öz'e) verdik. Bu, Ergenekon davasına müdahil olma gibi algılandı."

FETÖ SİTESİ

Mahkeme başkanı, operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde Fetullah Gülen'in vaazlarının yayınlandığı hergül.org sitesinin kurulum dosyalarının bulunmasını sordu.

Yavaş, bu konuda bilgisi olmadığını iddia ederek, "Her şeyden sorumluyum ama onu bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Aileleriyle aralarının iyi olduğunu savunan Yavaş, "Her zaman maddi manevi destek oluyorlar. Gurur duyuyorlar. Dün babam da buradaydı. 70 yaşında avukat babam, cüppeyi giyip gelmiş. Benim haberim bile yoktu. Şu anlatılanlardan en ufak tereddüdü olsa sokağa bile çıkmaz.

Mahkeme başkanı ise "O başka. Sonuçta babanız, tabi gelir. Baba her zaman evladının yanında olur. Kameralar önünde işlenmiş bir cinayet bile olsa evladını savunur" dedi.

Yavaş, "Benim babam burnum düşse eğilip almaz, öyle biridir. Bize karşı iftiraları görüyor" diye konuştu.

Mahkeme başkanı, "Avukatlık mesleği başkadır. Onu karıştırma" ifadesini kullandı.

3 AY SONRA YAKALANMIŞTI

Örgüte 11 Temmuz 2018'de yapılan operasyonlarda bulunamayan Yavaş, üç ay sonra İstanbul'da saklandığı evde dört kişi işe birlikte yakalanmıştı. İddianamede ağır suçlamalar yöneltilen Yavaş'ın, Oktar ile birlikte kadınlara yönelik cinsel saldırıya öncülük ettiği, 18 yaşından küçük olan H.A. isimli şikayetçi kızla ters ilişki yaşadığına dair dosyada deliller bulunduğu anlatılıyor. Yavaş'ın konumu nedeniyle örgütün tüm eylemlerinden sorumlu olduğu belirtiliyor.