Gazinin yemin töreni hayali 70 yıl sonra gerçek oldu

Edirneli Kore Gazisi 91 yaşındaki Recep Pelvan'ın 70 yıllık hayali gerçek oldu. Recep Pelvan, 1950 yılında askeri görevini yerine getirmek İstanbul Hoşdere'deki askeri birliğine katıldı. 10 günlük askerlik süresi içersinde Pelvan'a Kore'ye gideceği bildirilerek, "Memleketine git, annen babanla helalleş" denildi. Bu nedenle yemin törenine katılamayan Pelvan, annesi ve babasıyla helalleştikten sonra önce İskenderun'a oradan da askeri gemiyle Kore'ye gönderildi. Yaklaşık 1 yıl Kore'de görev yapan Pelvan, ilerleyen yıllarda Kore Gazisi unvanını aldı. Bu süreç içersinde yurt dışında çalıştıktan sonra Edirne'ye tekrar yerleşen Pelvan'ı geçen yıl 19 Eylül Gaziler Günü'nde Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ziyaret etti. Özbaş'ın "Bizden bir isteğin var mı?" sorusuna Pelvan, "Askerde Kore'ye giderken yemin törenine katılamadım. Tek isteğim, gözlerimi yummadan askeri bir törende yemin etmek" dedi.





ÜNİFORMASINI GİYDİ

Bunun üzerine Özbaş, Edirne Garnizon Komutanlığı ile görüştü. Dönemin Edirne 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Kore Savaşı'na giden askerlerin kıyafetlerinden ve kullandıkları Kırıkkale silahlardan temin etti. Ardından Pelvan için, 54'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda gerçeğini aratmayan bir askeri yemin töreni düzenlendi. Dönemin askeri kıyafetlerini giyen ve silah kuşanan Pelvan, törende yemin ederek hayalini gerçekleştirdi. Yemin töreninde Pelvan gözyaşı döktü. Gazi Pelvan, "Duygularım tarifsiz, kelimelerim yetersiz. Kore'ye yemin edemeden gittiğim için bu durum hep içimde kalmış kabuksuz bir yara gibiydi. Bana büyük bir sürpriz yaşattılar. Emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsem, ne kadar dua etsem azdır" dedi.

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